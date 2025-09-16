Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nul calorieën, maar niet zonder risico’s: hoeveel light frisdrank is te veel?

Light frisdrank lijkt op het eerste gezicht een gezondere keuze: geen suiker, geen calorieën. Toch waarschuwen artsen dat een dagelijkse stroom blikjes niet zonder gevolgen is voor je gezondheid.

De discussie laaide onlangs op toen rapper Fat Joe toegaf dat hij wel 30 tot 40 blikjes Diet Pepsi per dag dronk. Een extreem voorbeeld, maar het roept de vraag op: hoeveel light frisdrank is eigenlijk verantwoord?

Wat zit er in light frisdrank?

Light frisdranken bevatten geen suiker, maar wel zoetstoffen, benadrukt voedingsdeskundige Vanessa Rissetto in gesprek met Huffpost. Het gaat vaak om:

Aspartaam: 200 keer zoeter dan suiker, afgebroken tot aminozuren in het lichaam.

Sucralose: gemaakt van suiker, maar wordt niet als suiker verwerkt.

Saccharine: één van de oudste zoetstoffen.

Ace-K: vaak gemengd met andere zoetstoffen voor een betere smaak.

Stevia en monk fruit: plantaardige alternatieven, met een minimale invloed op de bloedsuikerspiegel.

Hoewel ze in normale hoeveelheden veilig zijn, zijn ze niet per se gezond. Sommige zoetstoffen kunnen de darmflora beïnvloeden en zo de manier waarop het lichaam suiker verwerkt veranderen.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Risico’s voor hart en suikerhuishouding

Volgens arts Adam Perlman kan een hoge inname van light frisdrank het risico op diabetes type 2, hart- en vaatziekten en zelfs beroertes vergroten.

Zoetstoffen kunnen de insulinegevoeligheid verminderen en de darmflora veranderen. Dat kan leiden tot meer ontstekingen, een slechtere regulatie van bloedsuiker en uiteindelijk hartproblemen. Ook kunnen triglyceriden stijgen en de goede cholesterol (HDL) dalen, wat de kans op aderverkalking verhoogt.

Diabetes type 2 herkennen Volgens het Diabetes Fonds is prediabetes „een sluipmoordenaar”, daarom heeft het Fonds een test gemaakt om te kijken of je risico loopt op diabetes en hoeveel dan. Diabetes type 2 zou je kunnen herkennen aan de volgende symptomen: Je bent moe

Je valt af

Je hebt veel dorst

Je moet veel plassen

Je hebt vaak blaasontsteking

Bij vrouwen: jeuk aan de schaamlippen

Bij mannen: vaak ontsteking van de eikel

Meer trek door nep-suiker

Een ander nadeel is dat zoetstoffen je brein kunnen misleiden. Het proeft zoet, je lichaam verwacht energie, maar krijgt die niet. Het gevolg is dat je extra hongersignalen krijgt en ook de neiging voelt om later meer te snacken, vooral suikerrijk of koolhydraatrijk eten.

En dan zijn er nog de andere bijwerkingen. Want de zuren in frisdrank kunnen tandglazuur aantasten en de cafeïne kan zorgen voor slapeloosheid, hoofdpijn en nervositeit. Tot slot kunnen sommige mensen een opgeblazen gevoel krijgen of buikpijn door koolzuur of zoetstoffen.

Hoeveel is nog wél verantwoord?

De meeste experts adviseren om light frisdrank te zien als een traktatie, niet als dorstlesser. Eén blikje per dag kan voor de meesten geen kwaad, maar enkele per week is beter. Water, bruiswater of ongezoete thee en koffie zijn gezondere alternatieven.

Reacties