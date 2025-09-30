Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Helpt gember echt tegen een opgeblazen of misselijke gevoel?

Gember is al eeuwen een bekend middel tegen maagklachten en misselijkheid en is nog steeds populair. In Amerika behoren supplementen met gember tot de bestverkochte voedingssupplementen, zelfs populairder dan groene thee.

Maar werkt gember daadwerkelijk bij een onrustige maag én welke vorm werkt dan het beste?

Zo kan gember helpen

Gember bevat de actieve stoffen gingerol en shogaol, die misselijkheid mogelijk tegengaan door signalen in de maag en hersenen te blokkeren. „Ze voorkomen dat het zogenaamde braakcentrum in de hersenen wordt geactiveerd”, legt Megan Crichton, onderzoeker en diëtist aan de Queensland University of Technology in Australië, uit aan The New York Times.

Daarnaast kan gember volgens onderzoek het legen van de maag versnellen, wat helpt bij misselijkheid. Het meeste bewijs komt uit studies met gembersupplementen op basis van gedroogde gemberwortel. Die lijken effectief bij zwangere vrouwen, patiënten die chemotherapie krijgen of mensen die net geopereerd zijn.

Minder misselijkheid door gember

Een overzichtsstudie uit 2025 laat zien dat zwangere vrouwen die dagelijks 500 tot 1500 milligram gembersupplementen namen, minder last hadden van misselijkheid, al moesten ze nog steeds overgeven.

In een klinische proef uit 2024 met chemopatiënten ervoeren deelnemers die 1200 milligram gember per dag bij de maaltijd namen, minder misselijkheid dan de placebogroep.

Voor acute misselijkheid door bijvoorbeeld buikgriep, een kater of wagenziekte is er nog weinig wetenschappelijk bewijs. Ook over de effectiviteit bij andere maagklachten, zoals indigestie of het prikkelbare-darmsyndroom, is nog weinig bekend. Een kleine studie uit 2023 wees wel uit dat gember kan helpen bij chronische indigestie, zoals brandend maagzuur of een vol gevoel na het eten.

Welke vorm werkt het beste?

Gember is verkrijgbaar als verse wortel, specerij, thee, snoep, zuigtablet of supplement. Volgens gastro-enteroloog Dr. Joshua Forman is het vaak het handigst om supplementen te nemen. Ze bevatten een consistente dosis, zijn beter te verdragen door mensen die de smaak niet lekker vinden, en kunnen twee keer per dag (500 milligram) worden ingenomen tegen misselijkheid.

Andere producten zoals gemberbier, -thee of -snoep kunnen ook helpen, maar bevatten vaak veel minder gember. Zo zou je bijvoorbeeld 3,5 ons gekonfijte gember moeten eten om dezelfde hoeveelheid binnen te krijgen als in een 300-milligram supplement. Ook bij populaire gemberthee bleek in onderzoek dat de werkzame stof nauwelijks aanwezig was.

Gember is veilig

Gember wordt over het algemeen als veilig beschouwd. Mensen die medicijnen gebruiken, zoals bloedverdunners of middelen tegen hoge bloeddruk en diabetes, doen er goed aan eerst hun arts te raadplegen. Bijwerkingen zijn zeldzaam, maar sommige mensen gaan meer boeren of krijgen een opgeblazen gevoel.

Dr. Forman: „Gember heeft weinig bijwerkingen en is wetenschappelijk ondersteund. Het is een waardevol middel om in je medicijnkast te hebben bij maagklachten.”

Reacties