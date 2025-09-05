Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gifstoffen aangetroffen op aardbeien in Nederlandse supermarkten, vooral deze twee verkooppunten springen eruit

Ze ogen fris, smaken heerlijk zoet en zijn razend populair. Vooral in de zomer. Toch is de aardbei, op het eerste gezicht een gezonde snack, mogelijk toch niet zo onschuldig. Volgens nieuw onderzoek van milieuorganisatie PAN Nederland bevatten vrijwel alle gangbare aardbeien in Nederlandse winkels restanten van bestrijdingsmiddelen. Een paar supermarkten steken er echter bovenuit.

Uit de analyses van PAN Nederland blijkt dat 96 procent van de Nederlandse aardbeien pesticidenresten bevat. En het blijft niet bij één stof: gemiddeld werden er per monster bijna vier verschillende middelen aangetroffen. Sommige aardbeien bevatten zelfs twaalf verschillende pesticiden. Een enorme hoeveelheid.

De gifstoffen werden aangetroffen op aardbeien bij meerdere supermarkten in Nederland. Het gaat dan om de Aldi, Lidl, Jumbo, Albert Heijn, Dirk, Odin en EkoPlaza. De aardbeien van Lidl en Aldi bevatten volgens de test echter de meeste gifstoffen. Op de aardbeien van Albert Heijn Beter voor Natuur & Boer zijn de minste gifstoffen aangetroffen.

Welke stoffen worden aangetroffen op aardbeien?

PAN Nederland noemt in hun rapport geen exacte lijst van afzonderlijke bestrijdingsmiddelen, maar verwijst wel naar het aantreffen van PFAS-pesticiden en zogeheten ‘Kandidaten voor Vervanging’. Dat zijn middelen die door de EU als bijzonder zorgwekkend worden aangemerkt vanwege hun giftigheid of omdat ze moeilijk afbreekbaar zijn, en daardoor in het milieu terechtkomen.

Met name de aanwezigheid van PFAS-pesticiden baart zorgen. Deze stoffen zijn moeilijk af te breken. Ze komen terecht in het milieu, maar ook in ons lichaam. Daar kunnen ze zich ophopen in bloed, lever en vetweefsel. Ze worden in verband gebracht met een verhoogd risico op kanker, schildklierproblemen, verminderde vruchtbaarheid en verminderde werking van het immuunsysteem. Overigens heeft vrijwel elke Nederlander PFAS in zijn bloed, schreef Metro onlangs.

Europese cijfers

Ook Europees onderzoek bevestigt het Nederlandse beeld. Uit EU-brede analyses blijkt dat in 92 procent van de conventioneel geteelde aardbeien minstens één bestrijdingsmiddel met gezondheidsrisico’s aanwezig was.

In 46 procent van de monsters werden zelfs stoffen aangetroffen die de normen voor babyvoeding ruimschoots overschrijden. In sommige gevallen tot 120 keer de toegestane hoeveelheid.

Verder toonde een studie uit 2021 aan dat 37 procent van de aardbeien in Europa PFAS-verbindingen bevatte, waarvan twintig procent zelfs meerdere PFAS-stoffen per monster. In sommige gevallen ging het om vier verschillende PFAS-chemicaliën in één vrucht.

Wat kun je als consument doen?

Het is natuurlijk zonde om zo’n lekkere aardbei te laten liggen. En dat hoeft ook niet. De veiligste keuze is biologisch. Alleen de biologische aardbeien van Odin en Ekoplaza kwamen echter schoon uit de test, niet álle biologische producten zijn vrij van pesticiden. Volgens PAN Nederland komt er wel minder vaak PFAS voor in biologisch geteeld groenten en fruit. Wel geldt ook hier: goed wassen is belangrijk, maar dat verwijdert niet alle resten. Zeker niet als stoffen al in de vrucht zijn opgenomen via het gewas. Wil je weten hoeveel pesticiden er in je fruit of groenten zit? Raadpleeg dan de recent ontwikkelde PesticidenEetwijzer van PAN-NL.

