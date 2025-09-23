Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Van cappuccino tot pumpkin spiced latte: hoe gezond is (speciaal)koffie?

Voor veel mensen begint de dag pas écht na een kop koffie. Het drankje is wereldwijd immens populair en wordt in talloze varianten gedronken: van een simpele espresso tot een latte macchiato met karamelsiroop. Maar hoe gezond zijn al die nieuwe varianten van koffie eigenlijk? We zoeken het voor je uit, op Nationale Koffiedag.

Koffie is, ondanks het feit dat de koffieprijzen enorm zijn gestegen, nog altijd populair. Je hebt niet alleen de keuze uit cappuccino of café latte, maar ook de affogato, de Irish choco coffee of de Americano staan vaak op het menu.

Zwarte koffie: gezond

Zwarte koffie – dus zonder suiker, melk of siroop – is verrassend gezond. Een kop bevat nauwelijks calorieën, maar wel antioxidanten die het lichaam helpen beschermen. Studies laten zien dat mensen die regelmatige koffie drinken, vaak een lager risico hebben op diabetes type 2, hart- en vaatziekten en leverziekten. Het zou zelfs een gunstig effect hebben op de nieren. Ook wordt koffie in verband gebracht met een beter humeur en een lager risico op depressie.

Het advies is om niet meer dan drie tot vijf koppen per dag te drinken. Dat levert voldoende cafeïne op voor een energieboost en betere concentratie.

Hoeveel calorieën en suiker zit er in je koffie?

De verschillen tussen koffiesoorten zijn groot. Een gewone zwarte filterkoffie of espresso komt uit op ongeveer 5 calorieën. Een cappuccino bevat gemiddeld 100 kilocalorieën en 8 tot 10 gram suiker, vooral afkomstig uit de melk. Een latte macchiato komt uit op 120 tot 150 kilocalorieën en 12 tot 15 gram suiker. Met een flat white zit je qua calorieën vaak iets hoger, rond de 160 kcal en 13 gram suiker.

Bij koffiedranken met siropen of slagroom loopt het aantal calorieën snel op: een caramel latte of mocha bevat vaak 250 tot 300 kilocalorieën en 30 tot 40 gram suiker.

🥛 Soorten melk Tegenwoordig is koemelk allang niet meer de enige soort melk waarmee je je koffie romiger kunt maken. Van havermelk, amandelmelk, sojamelk en kokosmelk tot zelfs pistache- en erwtenmelk: de keuze is reuze.

De speciale koffies: van verwennerij naar suikerbom

Wat is er nu lekkerder dan in de herfst een Pumpkin Spice Latte drinken? Een recent onderzoek van de Daily Mail liet zien hoe het aantal calorieën dan kan oplopen.

Het drankje blijkt bijvoorbeeld bijna 33 gram suiker te bevatten, meer dan twee donuts bij elkaar. Daarmee overschrijdt één beker al de dagelijkse limiet van 30 gram toegevoegde suiker die de Britse National Health Service (vergelijken met het Ministerie van Volksgezondheid in Nederland) aanbeveelt.

Tijdens koude, gure winterdagen is het ook verleidelijk om chocolademelk te drinken. Maar let op: ook dat is een echte caloriebom. Neem je chocomel met siroop en slagroom, dan krijg je 46 gram suiker binnen: anderhalf keer de dagelijkse richtlijn. Daarmee zit je met één beker meteen boven je maximale inname voor de hele dag.

Hoe maak je je koffie ‘gezonder’?

De gezondste keuze blijft dus zwarte koffie, maar toegeven: dat is soms best saai. Wie graag cappuccino of latte macchiato drinkt, kan die makkelijk lichter maken met halfvolle of magere melk. Koop bijvoorbeeld zelf een melkschuimer en laat de slagroom weg.

Als je toch voor een speciale koffie buiten de deur gaat, vraag dan om minder siroop of kies voor een suikervrije variant. Thuis kun je experimenteren met specerijen als kaneel of kardemom voor extra smaak, zonder suiker. Zo heb je wel de gezondheidsvoordelen en de energieboost, maar niet de suiker en de calorieën.

