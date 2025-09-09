Deel dit artikel: Share App Mail Pin

We eten steeds meer biologisch: is dat ook echt gezonder?

We leggen steeds vaker biologische producten in ons winkelmandje. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in de eerste helft van 2025 ruim 3,5 procent van al onze supermarktuitgaven naar deze producten ging.

Dat klinkt misschien weinig, maar het is wel meer dan de afgelopen jaren. Vooral eieren, koffie en thee worden opvallend vaak biologisch gekocht. Maar waarom kiezen we daar eigenlijk voor? En is het ook echt beter voor je gezondheid?

Wat betekent biologisch eigenlijk?

Niet alles wat een beetje natuurlijk klinkt, is automatisch biologisch. Voor het officiële keurmerk gelden strikte regels. Biologische landbouw gebruikt geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen en dieren krijgen meer ruimte en biologisch voer. Ook moeten producten aan Europese standaarden voldoen voordat het groene blaadje (het EU-biologo) op de verpakking mag.

Bij vlees gaan die regels nog een stap verder. Dieren krijgen meer leefruimte, hebben vaker toegang tot buiten en worden gevoerd met biologisch geteeld voer. Ook zijn preventieve antibiotica verboden en mogen er minder toevoegingen worden gebruikt bij de verwerking van het vlees.

Puurder gevoel

Redenen voor biologisch shoppen kunnen duurzaamheid, dierenwelzijn en een puurder gevoel bij het eten zijn. Bij eieren is dat heel zichtbaar: bijna één op de vijf verkochte eieren is biologisch. Koffie, thee en groente en fruit volgen. Opvallend: bij dranken is het aandeel juist het laagst, slechts 1,6 procent.

Op veel aardbeien werden na een analyse gifstoffen aangetroffen, behalve op de biologische aardbeien in deze winkels.

Is biologisch gezonder?

Het korte antwoord: niet per se. Biologische producten bevatten niet automatisch meer vitamines of mineralen dan gangbare varianten. Wel krijg je via bio groente en fruit minder resten van bestrijdingsmiddelen binnen, en biologische vlees- en zuivelproducten bevatten soms iets meer gezonde vetzuren.

Toch zijn de verschillen vaak klein. Het effect zit dus minder in jouw persoonlijke gezondheid en meer in milieu en dierenwelzijn. Vervang je een gewone appel door een bio appel, dan is het verschil voor je lichaam minimaal.

