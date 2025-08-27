Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom de prijs van kokosolie door het dak gaat

De prijs van kokosolie (en andere kokosproducten) rijst de pan uit. Het product is een luxeproduct geworden door de hoge vraag en het krappe aanbod. Hoe komt dat?

Volgens persbureau Reuters zijn de prijzen van kokosolie in India, een van de grootste kokosproducenten, in twee jaar tijd verdrievoudigd. De prijs van een ton kokosolie bereikte een recordhoogte van 423.000 roepie (zo’n 415 euro). Op de wereldmarkt wordt een ton verkocht voor zo’n 2990 dollar per ton. In 2023 waren de prijzen nog 1000 dollar per ton.

Prijsstijging door slechte oogsten

De prijsstijgingen begonnen in de tweede helft van 2024 en kwamen in een stroomversnelling door slechte oogsten in landen als India, Indonesië, de Filipijnen en Maleisië, die weer kwamen door hittegolven, minder of juist hevige regenval en plagen.

Ook zijn veel plantages verwaarloosd tijdens de pandemie, omdat er toen weinig vraag naar het product was. Kokos raakte weer in zwang toen influencers op social media aandacht besteedden aan de gezondheidsvoordelen van kokoswater (volgens hen, althans). Hierdoor ontstond een hype. Kokoswater is het sap uit het hart van een jonge, groene kokosnoot. Hiervoor moeten kokosnoten vroeger worden geoogst. Voor kokosolie heb je juist rijpere kokosnoten nodig, waardoor er een schaarste is ontstaan.

Experts denken dat de prijzen de komende tijd hoog zullen blijven. De International Coconut Community verwacht dat de prijzen van kokosolie dit jaar uitkomen tussen de 2500 en 2700 dollar per ton. De prijsstijging treft ook bijvoorbeeld shampoo en huidverzorgingsproducten. Ook kunnen de prijzen voor palm-, soja- en zonnebloemolie stijgen.

Zijn kokosolie en -water gezond?

Overigens wordt kokosolie vaak weggezet als een zogenoemde superfood, maar zijn er veel experts die daar hun twijfels bij plaatsen. Zo zouden olijf- of avocado-olie zijn gezondere keuzes om mee te bakken, omdat ze grotendeels uit onverzadigde vetten bestaan. Kokosolie bevat veel verzadigde vetten, die het cholesterolgehalte kunnen verhogen. Een professor sprak zelfs eerder zelfs van

„absurd veel verzadigde vetten”, waardoor het „een van de slechtste dingen zou zijn die je kan eten”.

Ook kokoswater is, als je kijkt naar het Voedingscentrum, niet iets wat je dagelijks tot je wilt nemen, schreef Metro eerder. Het is volgens de voedingsorganisatie namelijk een suikerhoudende drank en heeft geen plaats binnen de Schijf van Vijf. Naast water – daar bestaat het goedje voor 95 procent uit – bevat het ook vezels, eiwitten en dus suiker. Een groot glas kokoswater (250 ml) bevat 2,5 suikerklontjes.

