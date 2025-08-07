Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze 5 keukentools zijn onmisbaar: ‘Het draait om een paar goede basics’

Een kast vol keukengadgets? Volgens Culy-hoofdredacteur Nancy van Batenburg zijn er maar vijf keukentools écht onmisbaar in het leven. Ze vertelt welke écht de investering waard zijn.

Mijn grote culinaire held Anthony Bourdain zei het zo mooi: een goede basic maaltijd kunnen koken is geen frivoliteit, maar een fundamentele life skill. En daar kun je jezelf maar beter zo goed mogelijk voor uitrusten. Dus: welke keukentools zijn onmisbaar bij de edele taak van goed voor jezelf zorgen?

Toegegeven: mijn keukenkastjes puilen uit van de keukengadgets. Dat is natuurlijk ook beroepsdeformatie: als culinair redacteur vlieg je qua kooktechnieken zo’n beetje alle kanten op en wil je zoveel mogelijk keukentools uitproberen. Er staat er altijd wel een op mijn verlanglijstje (op dit moment is dat een krachtige blender om fluweelzachte sauzen mee te maken).

En toch: als je me vraagt om slechts vijf onmisbare keukentools aan te wijzen – en niet meer, is dat helemaal niet zo moeilijk. Blijkbaar draait het toch ook hierbij om een paar goede basics. Deze móét je hebben:

1. Goed koksmes

Het verlengstuk van elke chef en dus ook van de (ambitieuze) thuiskok. Een goed keukenmes is als een linker- en een rechterhand hebben: je merkt pas hoe verrot het is als je het zonder moet doen. En het moet betrouwbaar zijn. Wees dus ook niet bang voor vlijmscherpe messen, want als je door ingrediënten glijdt als door zachte boter, is dat juist veiliger dan werken met een onberekenbaar bot mes. Als je maar wel weet hoe je de klauwgreep moet toepassen, om je vingers te sparen.

Ik zweer bij de keukenmessen van Global. Mijn koksmes gaat al bijna mijn hele leven mee en ik hoef nooit meer een andere. Vergeet niet om ‘m af en toe te (laten) slijpen.

> Global koksmes 18 cm (65,- euro)

2. Microplane-rasp

Ik sta er iedere keer weer van te kijken hoe goed deze rasp is en hoeveel vreugde dat bij me losmaakt. Verkwist je tijd niet aan andere raspen: er is er maar één de beste en dat is deze. Op de Culy-redactie gebruiken we ‘m dagelijks voor het raspen van gember, knoflook, citrusvruchten, Parmezaanse kaas en zelfs noten en chocolade.

De fijne rasp is het meest veelzijdig, maar de zester is ook su-per-fijn.

> Microplane-rasp (28,29 euro)

3. Pyrex maatbekers

Dat ik dol ben op koken, hoef ik je vast niet te vertellen, maar als ik ontspanning zoek, ga ik bakken. Juist niet te creatief bezig hoeven te zijn en nauwkeurig moeten werken, geeft me op een vreemde manier rust. En als je veel bakt, kun je niet zonder maatbeker.

Die van Pyrex zijn onwijs fijn: gemaakt van dik glas, dus hittebestendig, magnetronproof (handig voor het smelten van boter en chocolade) en de tekst die erop staat, vervaagt niet. Ik gebruik ‘m iedere dag, ook voor het afmeten van gekookt water voor bouillon, soepen en matcha.

Ik deed het altijd met de kleine van 0,5 liter, tot ik overstag ging voor die van een liter en ervoer hoeveel makkelijker dat mijn leven maakt. Hoe meer van deze maatbekers, hoe beter. De set van 3 stuks staat daarom nog op mijn verlanglijstje.

> Pyrex maatbekers (set van 3 stuks, 30,99 euro)

4. Staafmixer

Soepen, pastasauzen, marinades of een zelfgemaakte mayonaise in 30 seconden die al-tijd lukt: met een goede staafmixer lacht het culinaire geluk je toe. Sinds ik een draadloze staafmixer ontdekte, kan ik niet meer zonder. Nooit meer gedoe met stopcontacten, maar gewoon ‘staven’ waar het jou uitkomt: ideaal. Deze fijne van KitchenAid heeft een oplaadbare batterij die lekker lang meegaat.

> Draadloze staafmixer van KitchenAid (135 euro)

5. Stalen koekenpan

Ik moet altijd een beetje huilen als ik in een onbekende keuken – bijvoorbeeld op vakantie – oog in oog sta met zo’n zielig dun koekenpannetje met anti-aanbaklaag (met negen van de tien keer diepe krassen erin). Het lijkt wel alsof ingrediënten er saai en verschrompeld uitkomen. Nee, dan een stalen koekenpan: die geeft ze het leven.

Waar een gietijzeren pan ideaal is voor het low & slow stoven van gerechten, is een stalen koekenpan je buddy bij het bakken van een steak of kippendijen met een krokant korstje, eieren of een stuk zalm. Maar ook omeletten, hamburgers en groenten komen er sappig en smaakvol uit. Wel goed inbranden en lief zijn in het onderhoud, zodat ‘ie niet gaat roesten. Dat houdt ook in dat je ‘m nevernooit in de vaatwasser moet stoppen.

> Stalen koekenpan van De Buyer (28 cm, 43,50 euro)

Vorige Volgende

Reacties