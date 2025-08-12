Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Italië woest om pizza-toeslag: ‘Anderhalve euro voor wat er niét op zit’

In het zuiden van Italië zorgt een pizza zonder tomaten voor flink wat ophef. Niet omdat hij niet smaakte, maar omdat klanten er extra voor moesten betalen.

Een pizzeria in het stadje Bisceglie rekent namelijk 1,50 euro toeslag als je kerstomaten van je pizza wilt schrappen.

Pizza-besluit legaal?

De zaak kwam aan het rollen toen olympisch zwemster Elena Di Liddo het voorval op Instagram plaatste. „Anderhalve euro betalen voor iets dat ik niet eens gegeten heb, is triest en beschamend. Is dit legaal?”, schreef de 31-jarige sporter. Ze had een pizza besteld zonder kerstomaten, maar ontdekte op de rekening tot haar verbazing een ‘extra’ 1,50 euro hiervoor.

En dat was nog niet alles… ook voor de lactosevrije variant betaalde Di Liddo nóg eens 1,50 euro extra. De zwemster plaatste een foto van de bon online, die al snel werd opgepikt door Italiaanse media. Het zorgde voor een stortvloed aan reacties van verontwaardigde landgenoten.

De pizzeria zelf heeft nog niet publiek gereageerd op de commotie. Ondertussen blijft het onderwerp trending op Italiaanse social media, waar de grap „gratis pizza’s zijn duur in Bisceglie” al rondgaat.

Snufje peper

Het is trouwens niet de eerste keer dat Apulië, de regio waar Bisceglie in ligt, negatief in het nieuws komt vanwege opvallende horecaprijzen. In Bari, een stad verderop, ging eerder dit jaar een bon viraal waarop 50 cent in rekening werd gebracht voor… een snufje peper.

Of de pizza-toeslag nu juridisch mag of niet, de reputatieschade voor het restaurant is al geleden. Veel Italianen zien het als een voorbeeld van de steeds hogere, en soms absurde, kosten in de horeca.

Voor Di Liddo is de les duidelijk: „Volgende keer neem ik zelf wel mijn pizza mee naar het strand.”

