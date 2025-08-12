Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Heb je echt elektrolyten nodig om gehydrateerd te blijven?

Het is warm, en niet zo’n beetje ook. Bij het kleinste avontuur in de zon, zul je het waarschijnlijk al beginnen te zweten. Vaak wordt gezegd dat bij veel zweten het goed is om sportdrank met elektrolyten erin te drinken, om zo je lichaam te helpen beter vocht vast te houden.

Maar heb je dat nu echt nodig om gehydrateerd te blijven? Time zocht het uit.

Waarom elektrolyten belangrijk zijn

Elektrolyten zitten in veel voeding, maar gaan ook verloren bij zweten. Vooral tijdens langdurige of zware inspanning kan dat effect hebben op je prestatie en gezondheid. Natrium trekt water aan in het lichaam en zorgt dat het op celniveau goed wordt opgenomen. Kalium houdt je natriumspiegel in balans, terwijl chloride helpt om de verhoudingen stabiel te houden.

Wie alleen water drinkt en geen elektrolyten aanvult, kan last krijgen van hoofdpijn, spierkrampen of in extreme gevallen zelfs hersenzwelling. Bovendien blijf je met elektrolyten vaak automatisch meer drinken, waardoor de kans op uitdroging kleiner wordt.

Genoeg elektrolyten bij een normaal dieet

De meeste mensen krijgen via een normaal dieet genoeg elektrolyten binnen, zeker bij lichte of matige inspanning. Extra aanvulling is vooral nodig bij zware arbeid of sporten in hitte, langdurige duursporten, of wanneer je veel en zout zweet. Bouwvakkers, bezorgers, langeafstandslopers of wandelaars in warm weer kunnen baat hebben bij sportdrank, zoute snacks of speciale poeders.

Kinderen zijn extra gevoelig voor uitdroging. Onderzoek laat zien dat ze meer drinken als er elektrolyten in het vocht zitten én ze vinden het vaak lekkerder dan water.

Te veel is lastig

Te veel elektrolyten binnenkrijgen is lastig, maar overdrijven met zout kan risico’s geven, vooral bij mensen met hoge bloeddruk of hartproblemen. Voor de meeste volwassenen geldt dat zo’n 2300 milligram natrium per dag genoeg is.

Bij lange inspanning (meer dan twee tot drie uur) kan een supplement nuttig zijn, met rond de 1150 mg natrium per liter vloeistof. Let op de suiker: 7 tot 14 gram per glas van 240 ml is ideaal voor snelle opname, maar meer is niet nodig.

Geen perfecte formule

Sportdranken, poeders, gels en zelfs kokoswater bevatten elektrolyten, al verschilt de verhouding. Kokoswater heeft bijvoorbeeld meer kalium dan natrium, waardoor het minder geschikt kan zijn bij veel zweten. Melk bevat elektrolyten, koolhydraten en aminozuren, maar kan tijdens inspanning je maag van streek maken.

Er is nog geen ‘perfecte’ formule, zeggen onderzoekers, maar een goede hydratatiebron bevat elektrolyten, wat suiker én eventueel aminozuren.

