Ceylonkaneel steeds populairder door TikTok, experts waarschuwen voor overdreven angst

Steeds meer Nederlanders kiezen voor ceylonkaneel in plaats van de bekende cassiakaneel. Supermarkten en speciaalzaken zien de vraag toenemen en passen hun assortiment aan. Zo neemt Jumbo vanaf dit najaar gemalen ceylonkaneel op in de schappen en ook bij Picnic is het binnenkort te bestellen.

De groeiende populariteit heeft volgens deskundigen alles te maken met filmpjes die op TikTok en Instagram rondgaan. Daarin wordt cassiakaneel neergezet als gevaarlijk. Zo zou het schadelijk zijn voor je lever en zelfs kankerverwekkend. Ceylonkaneel wordt gepresenteerd als het gezonde alternatief. Maar is dat wel echt zo?

TikTok-video’s zorgen voor onrust

De online reacties zijn soms angstig. „Heftig!”, schrijft iemand onder een video. Een ander: „Ik gebruik enorm veel kaneel en ik wist dit niet.” Ook ouders reageren bezorgd: „Mijn dochter krijgt elke dag appel met kaneel mee naar school.”

Consumentenpsycholoog Patrick Wessels begrijpt het effect, zo vertelt hij in gesprek met RTL Nieuws. „Mensen zijn van nature risicomijdend. Als je hoort dat er iets mis kan zijn met het potje in je keukenkastje, ga je snel op zoek naar een alternatief. Zeker als influencers meteen erbij zeggen waar je dat kunt kopen.”

Cassiakaneel en ceylonkaneel

Het Voedingscentrum waarschuwt voor overdrijving. Cassiakaneel bevat inderdaad de stof coumarine, die in hele grote hoeveelheden schadelijk kan zijn voor de lever en mogelijk kankerverwekkend. „Maar het gaat dan om langdurig, dagelijks gebruik van flinke hoeveelheden”, legt een woordvoerder uit.

Het advies voor volwassenen: niet meer dan één theelepel (ongeveer 2 gram) cassiakaneel per dag. Voor kinderen ligt die grens nog lager. „In een normaal, gevarieerd eetpatroon is de kans dat je te veel binnenkrijgt gelukkig klein”, aldus het Voedingscentrum.

Wie toch veel kaneel gebruikt, kan beter overstappen op ceylonkaneel, want dat bevat nauwelijks coumarine. Maar volgens experts is er voor de meeste mensen geen reden tot paniek.

