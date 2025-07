Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Maakt wijn proeven je slimmer? Dit onderzoek geeft antwoord

Het proeven van wijn lijkt misschien een gezellige hobby, maar wist je dat het je hersenen ook traint? Een internationale studie toont aan dat sommeliers, experts in het beoordelen van wijn, meetbare verschillen vertonen in de werking van hun brein. Hun jarenlange ervaring laat letterlijk sporen na.

Het onderzoek laat zien dat specifieke training in het proeven van wijn het brein anders laat werken dan bij mensen zonder die expertise. Daarmee sluit deze studie aan bij eerdere onderzoeken naar hoe vakmanschap, bijvoorbeeld in muziek of sport, onze hersenen vormt.

Wijn verandert je brein

Voor dit onderzoek werden hersenscans gemaakt van twee groepen: professionele sommeliers en casual wijndrinkers zonder speciale training. Tijdens een blinde proefsessie kregen de deelnemers verschillende wijnen voorgeschoteld, variërend van eenvoudig tot complex.

De hersenscans onthulden dat bij sommeliers niet alleen andere hersengebieden actief waren tijdens het proeven, maar dat er ook een betere verbinding was tussen hersendelen die te maken hebben met smaak, geur, taal en geheugen. Zelfs de witte stof, oftewel de ‘snelwegen’ van de hersenen, bleek sterker ontwikkeld bij de experts.

Smaakervaringen

Wat sommeliers onderscheidt, is hun vermogen om complexe smaakervaringen razendsnel te koppelen aan de juiste woorden. De onderzoekers zagen dat deze vaardigheid zich weerspiegelt in het brein: taalgebieden en gebieden die betrokken zijn bij zintuiglijke waarneming werken soepeler samen.

Bij de ongetrainde proefpersonen ging dit proces moeizamer en met meer hersenactiviteit in andere gebieden. Wat voor de sommelier dus automatisch en soepel verloopt, vraagt bij de beginner meer inspanning.

Complexe wijn, complex brein

De studie liet verder zien dat bij het proeven van complexere wijnen de hersenen van sommeliers anders reageren dan bij eenvoudige wijnen. Zij zijn beter in staat subtiele aroma’s en smaakelementen te herkennen en te benoemen. Dat vermogen weerspiegelt zich direct in hun hersenactiviteit.

De proefpersonen moesten na de scans ook hun proefervaringen onder woorden brengen. Hier presteerden de sommeliers logischerwijs beter: zij konden nauwkeuriger aangeven welke wijn ze voor zich hadden.

Hersenen blijven zich ontwikkelen

De resultaten bevestigen wat we ook bij andere vaardigheden zien: het brein blijft zich ontwikkelen en aanpassen aan nieuwe kennis en ervaringen. Het aanleren van een vaardigheid als wijnproeven traint dus naast je zintuigen, ook je geheugen, taalgebruik en waarneming.

Of wijnproeven je echt slimmer maakt? Dit onderzoek wijst er in ieder geval op dat nieuwe vaardigheden leren, zelfs iets luchtigs als wijnproeven, je brein actiever, scherper en flexibeler houdt. En dat is niet de vervelendste spier om te trainen. Wel blijft alcohol drinken slecht voor je hersenen, beter houd je ’t dus bij proeven.

