Waarom is matcha zo populair? ‘Gewoon lekker, zeker in combinatie met kokosmelk’

Overal klinkt momenteel matcha en op TikTok al helemáál. Zeker in Nederland, want ‘we’ zijn wereldwijd koploper als het gaat om snakken naar en aandacht geven aan matcha. Waarom is het groene Japanse theepoeder toch zo populair?

Je kunt het natuurlijk best gemist hebben, maar Metro schreef dit voorjaar bijvoorbeeld al over het feit dat Japan de massale vraag naar matcha niet meer aankon. Twee jaar geleden werd er met een oogst van ruim 4100 ton al drie keer zoveel verbouwd, maar de vraag om de blaadjes werd vanuit de hele wereld groter en groter.

Wat is matcha precies?

Matcha is een fijngemalen groene thee die wordt gemaakt van de bladeren van de Camellia sinensis-plant. Het is nootachtig en grassig van smaak. Maar is het ook gezond? Ja. Metro schreef er onlangs over: de blaadjes zitten barstensvol voedingsstoffen. Het is rijk aan antioxidanten, cafeïne en het rustgevende aminozuur L-theanine. Het spul is bijvoorbeeld goed voor je huid. Amerikaanse onderzoekers stelden zelfs vast dat het chronische ziektes en eventueel zelfs kanker tegen kan gaan.

Matcha ook gewoon een hype

Maar laten we eerlijk zijn: matcha is natuurlijk ook gewoon een hype die binnen afzienbare tijd misschien weer wat minder tot de verbeelding spreekt. Tot die tijd moet je echt nog doen met een ‘matcha-ochtendbakkie’ tot een groene ijslatte op een zonnig terras. En dat wordt dan weer massaal gedeeld op sociale media. Uit een analyse van recente TikTok-data en zoekgedrag op Google blijkt dat de populariteit van matcha onder Nederlandse consumenten de laatste maanden explosief is toegenomen.

TikToks Creative Center meldde vanmorgen dat in ons koude kikkerlandje de afgelopen twaalf maanden alleen al 22.000 video’s over matcha op het platform zijn geplaatst. Tot een jaar geleden waren het er ‘maar’ 4000 in totaal. De hashtag #matcha is in Nederland drie keer zo populair dan de meeste andere landen.

Het telefoonhoesje van Alexia…

Metro’s collega’s van De Telegraaf zijn ook nieuwsgierig naar de populariteit van „het groene goedje”. Niet alleen vanwege het vele nuttigen ervan, maar ook omdat matcha inmiddels zelfs een stijlinspiratie is. Werd prinses Alexia onlangs niet gespot met een matcha-groen telefoonhoesje? Tja, anderen zouden misschien denken: „Groen hoesje.”

De Telegraaf nam in elk geval poolshoogte in Amsterdam, „het matcha-mekka van Nederland”. De hoofdstad staat sowieso bekend om lange rijen voor winkels die populair zijn op TikTok. „Waarom?”, is de centrale vraag in de video die je hierboven kunt zien. „Ik kwam terug van een yogaklas”, klinkt het bijvoorbeeld uit de mond van iemand in een park, „en had zin in iets fris dat geen cafeïne is” (terwijl er wel cafeïne in matcha zit). Een jonge vrouw is duidelijk: „Ik vind het gewoon lekker, zeker in combinatie met kokosmelk. Je ziet het echt overal.” Tegen de verslaggever: „Krijg ik een gratis bakkie?”

Dat laatste zou nog bestreden kunnen worden. Matcha wordt ook als ‘echt iets uit de Randstad’ gezien. Toch maar eens proberen?

