Hierom grijpen we sneller naar calorierijk eten in onzekere tijden

Voel je je sneller aangetrokken tot pizza, een stuk taart of in het algemeen ongezond eten als het leven stressvol is? Dat zou weleens te maken kunnen hebben met hoe jouw brein omgaat met onzekerheid.

Nieuw onderzoek in het vakblad Food Quality and Preference laat zien dat mensen eerder visueel gefixeerd raken op calorierijk eten als ze zich in een instabiele of schaarse situatie wanen.

Je ogen verraden je trek

Voor het onderzoek maakten wetenschappers gebruik van een technologie waarbij de ogen worden gemeten. Deelnemers zagen telkens twee afbeeldingen: één van calorierijk eten (denk aan hamburgers, gebak) en één van een gezonder alternatief.

Wat bleek? Mensen keken sneller naar het vette eten, bleven er langer naar staren én vonden het aantrekkelijker. Vooral als ze net een scenario hadden gelezen over economische onzekerheid, zoals het verliezen van een baan of over het belanden in armoede.

Volgens hoofdonderzoeker Ray Garza, een Amerikaanse psycholoog, zijn dit instinctieve reacties: „Door de evolutie heen hebben mensen geleerd om in onzekere tijden te kiezen voor energierijk voedsel. Dat was vroeger essentieel om te overleven.”

We willen meer eten bij het idee van schaarste

De deelnemers kregen vooraf één van drie scenario’s te lezen of zien: een veilige, stabiele situatie (zoals een fijne wijk met veel voorzieningen), een economisch onzekere omgeving (denk aan faillissementen en werkloosheid) of een gewelddadige omgeving (bijvoorbeeld met criminaliteit). Daarna werden hun oogbewegingen gemeten terwijl ze 80 afbeeldingen van voedsel bekeken. Ook werd hen gevraagd welke producten ze aantrekkelijk vonden en hoeveel calorieën ze dachten dat erin zaten.

Daarnaast vulden de deelnemers vragenlijsten in over hun hongergevoel, sociaaleconomische achtergrond en hoe sterk ze verwachten dat er in de toekomst voedseltekorten zullen ontstaan.

Onbewust scant ons brein op ‘energie’

Het opvallendste resultaat? Mensen die denken dat voedseltekorten eraan komen én een scenario zagen over economische schaarste, keken significant langer naar calorierijk voedsel. Ze vonden dit eten ook aantrekkelijker. In tegenstelling tot diezelfde groep mensen die een scenario over geweld las. Daar veranderde de voorkeur nauwelijks. En wie zich veilig voelde, koos juist vaker voor gezondere opties.

Volgens Garza is dat logisch: „Een gevoel van veiligheid zorgt ervoor dat mensen minder geneigd zijn om te ‘hamsteren’ op calorieën. Dan is er geen reden om voor de snelle energieboost te kiezen.”

