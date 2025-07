Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Heb je vaker nachtmerries na een blokje kaas? Onderzoek legt opvallende link tussen zuivel en slechte slaap

Een stukje kaas voor het slapengaan klinkt gezellig, maar volgens nieuw onderzoek is het misschien niet zo’n goed idee. Wetenschappers hebben een opvallende link gevonden tussen zuivel, lactose-intolerantie en nachtmerries.

Vooral mensen met een gevoelig maag-darmsysteem lijken meer last te hebben van angstige dromen na een blokje kaas.

Kaas kan zorgen voor slechte slaap

De studie, gepubliceerd in Frontiers in Psychology, laat zien dat mensen met lactose-intolerantie vaker nachtmerries ervaren dan anderen. De onderzoekers vermoeden dat dit komt door buikklachten tijdens de slaap, zoals krampen of gasvorming, die de REM-slaap verstoren en daardoor invloed hebben op de inhoud van je dromen.

„De ernst van nachtmerries is duidelijk gelinkt aan voedselintoleranties zoals lactose-intolerantie”, zegt onderzoeksleider Tore Nielsen. „Voor mensen met een gevoelige maag kan een kleine aanpassing in het eetpatroon al zorgen voor betere nachtrust.”

Ook invloed op je dromen

De onderzoekers ondervroegen ruim duizend studenten over hun slaapgewoonten, voeding en eventuele voedselintoleranties. Opvallend is dat vrouwen niet alleen vaker nachtmerries meldden, maar ook twee keer zo vaak een voedselintolerantie bleken te hebben. Ongeveer 40 procent van de ondervraagden dacht dat late snacks of specifieke voedingsmiddelen hun slaap beïnvloedden.

Onder de meest genoemde voedingsmiddelen voor een slechte nacht zaten zoetigheid, pittig eten en, jawel, zuivel. Zo’n 5,5 procent dacht dat voeding zelfs invloed had op de aard van hun dromen, met name dat zuivel of suiker nachtmerries of vreemde dromen veroorzaakte.

Meer onderzoek nodig

Hoewel volkswijsheden al langer suggereren dat eten invloed heeft op je dromen, is er weinig hard bewijs. Dit onderzoek lijkt daar verandering in te brengen. „We krijgen die vraag regelmatig: maakt eten uit voor je dromen? Nu hebben we eindelijk een antwoord”, aldus Nielsen.

Toch blijven er vragen. Want slapen mensen slecht door slechte voeding, of gaan ze juist slechter eten door slechte slaap? Of speelt er iets anders mee? Voor een definitief antwoord is meer onderzoek nodig. Nielsen: „We willen mensen voor het slapengaan bewust kaas laten eten of juist niet, om te kijken wat het écht doet met hun dromen.”

