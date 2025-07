Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Koolhydraten helpen mogelijk bij gezond ouder worden, blijkt uit onderzoek

Jarenlang hadden koolhydraten een slechte naam. Wie gezond wil eten, zou ze het liefst zo veel mogelijk moeten vermijden, was de boodschap. Nieuw onderzoek toont echter aan dat juist sommige koolhydraten kunnen bijdragen aan een langer en gezonder leven.

Wetenschappers volgden de eetgewoonten van tienduizenden vrouwen vanaf de jaren tachtig. Dertig jaar later vergeleken ze deze gegevens met de gezondheid van diezelfde vrouwen. Wat bleek? Vrouwen die veel koolhydraten aten, zoals uit volkoren producten, groenten, fruit en peulvruchten, hadden een grotere kans om gezond ouder te worden.

Risico op hart- en vaatziekten verkleind

De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het vakblad JAMA Network Open. Van de onderzochte vrouwen voldeed 7,8 procent aan de definitie van ‘gezond ouder worden’. Dat betekent dat ze op hun 70ste geen grote chronische ziekten hadden, fysiek en mentaal fit waren en zonder ernstige beperkingen leefden.

Die groep bleek relatief vaak gekozen te hebben voor vezelrijke voeding. Dat komt overeen met eerdere inzichten: voedingsvezels, een type koolhydraat, zijn gunstig voor de darmen, het hart én zelfs de hersenen. Ze houden je spijsvertering soepel en voeden de goede bacteriën in je darmen. Ook het risico op hart- en vaatziekten en dikkedarmkanker neemt af bij een vezelrijk eetpatroon.

Niet alle koolhydraten zijn gezond

Niet alle koolhydraten zijn even gezond. Mensen die vooral geraffineerde koolhydraten aten, denk aan wit brood, witte rijst of producten met toegevoegde suikers, hadden een kleinere kans om gezond ouder te worden. Die voeding levert snelle energie, maar weinig voedingsstoffen of vezels.

Volgens de onderzoekers is het dan ook belangrijk om niet alle koolhydraten over één kam te scheren. De kwaliteit van de koolhydraat telt: volkoren granen, fruit en groenten hebben een heel ander effect dan frisdrank of koekjes.

De uitkomsten onderstrepen volgens de wetenschappers het belang van vezels. Slechts een klein deel van de bevolking haalt de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid: 14 gram per 1000 calorieën. Meer groenten, peulvruchten, volkoren granen en fruit op je bord kan dus geen kwaad, stellen de wetenschappers.

Reacties