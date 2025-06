Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo eten we in 2050: zeewier, knapperig insectje en virtueel koken met overleden opa en oma

Hoe zal ons eten er over 25 jaar eigenlijk uitzien? Als we toch eens in een teletijdmachine mochten kruipen… Toch worden er al tal van voorspellingen gedaan, die je op dit moment vast niet altijd zult waarderen (we kennen de reacties van Metro-lezers en anderen over insecten op het bord). Maar toch: hoe wordt ons voedsel en hoe zien de voedseltrends er in 2050 uit?

Hellofresh gaf om die vragen te beantwoorden opdracht tot een onderzoek. De maaltijdboxenfirma vroeg samen met experts, foodfuturologe Morgaine Gaye, klimaatexpert Dr. Joseph Poore en datawetenschapper Valentina Caldart, naar onze verwachtingen voor het eten van morgen. Wees niet bang: het is niet allemaal geroosterde sprinkhaan en sciencefiction wat de klok slaat. De toekomst van eten kan weleens veelzijdig, lokaal en – volgens de onderzoekers – verrassend lekker zijn. Mocht je wel een avontuurlijke eter zijn: dit kun je leren van een Afrikaans dieet.

Onlangs werd eten ook al onderzocht, door verschillende universiteiten, en welk voedsel een slim idee is als je kans wilt maken op een langer en gezond leven.

Zeewier en insecten eten?

Metro laat je hier kennismaken met wat uitkomsten uit het onderzoek over eten. De ideeën over ‘het eten van morgen’ lopen flink uiteen. Een generatiekloof is daarbij behoorlijk zichtbaar. Jongeren lijken zich al mentaal voor te bereiden op een sciencefiction-bord: denk aan AI-maaltijden met gepersonaliseerde pillen (18 procent van de 18-24-jarigen ziet dat zitten, ouderen heel veel minder). Ook hyperlokaal geteeld voedsel, veel plantaardig eten en kweekvlees zal volgens de jongeren over een kwart eeuw wel gemeengoed zijn. De oudere generatie? Die denkt vooral dat er weinig zal veranderen (33 procent van de baby boomers). Of is dat laatste meer een wens?

Eten moet nog wel een béétje normaal blijven

We zijn best een beetje avontuurlijk, zo blijkt wanneer Nederlanders gevraagd wordt naar wat men bereid is te eten voor een duurzamer voedselsysteem. Máár: we staan heus wel open voor verandering, als het maar herkenbaar, lekker en een béétje ‘normaal’ blijft. Het gezegde ‘wat de boer niet kent, dat eet ie niet’ zwakt richting 2050 dus nog wat verder af.

Wat we met z’n allen gemiddeld genomen best normaal gaan vinden: plantaardig op het menu (vleesvervangers en plantaardige zuivel zullen populaire opties zijn). Vergeten gewassen mogen best een comeback maken, denk aan teff, fonio en sorghum. Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar 26 procent van de ondervraagden staat er in elk geval voor open. Zeewier eten zien we ook wel zitten (koeien ‘grazen’ het al), omdat het gezond, zout en verrassend zou zijn. Wilde planten en eetbare bloemen smikkelen? Ja hoor, 22 procent wil de stap wel zetten.

‘Nope, gaan we niet doen’

Dan zijn er ook dingen als het om de toekomst van eten gaat, die we liever niet bij de Appie zien. Insecten? Niet op mijn bord, vindt bijna de helft (49 procent). Tegelijkertijd zet 51 procent in de toekomst z’n vork dus in een gebakken sprinkhaan. Paddenstoelen? Alleen als ze op een pizza liggen, maar 45 procent moet ze sowieso niet.

Cactussen dan: die prikkelen bij een deel van de etende Nederlanders vooralsnog de smaakpapillen niet. 30 procent ziet de cactus alleen als kamerplant. AI-gegenereerde capsules als maaltijdvervangers, dat vinden we vooralsnog een te grote stap. Eén op de negen durft zich deze toekomst voor te stellen en zoals eerder gemeld, zijn dat vooral jongeren.

Foodtrends in 2050: eten uit je jas

Food futurologist Morgaine Gaye en Oxford-klimaatwetenschapper Joseph Poore wagen zich aan verschillende voorspellingen over foodtrends in 2050.

Eten dat CO₂ opneemt. Sommige ingrediënten die broeikasgassen slurpen in plaats van uitstoten, worden in. Nu al duurzaam, straks – dankzij schoner transport en slimme landbouw – zelfs CO₂-positief. Ook bacterie-eiwit dat methaan omzet in energie, belandt tegen 2050 gewoon in je pannenkoekenbeslag.

De stad wordt eetbaar. Voedselproductie wordt hyperlokaal en zichtbaar. Zo verbouwen we in 2050 overal ons eigen eten: in woonblokken, op daken, in verticale tuinen, en wie weet zelfs in onze kleding. Denk dan bijvoorbeeld een pufferjas, zo’n gewatteerd jack, als mini-moestuin. De experts zien het voor zich dat kiemen, microgroenten en kruiden in de zakken van de jas worden ‘verbouwd’.

Vergeten en verre gewassen. Die moeten bij het eten de nieuwe helden op ons bord worden. Als het de komende jaren gemiddeld echt warmer wordt, veranderen ook de gewassen die we eten. Emmer, paardenbloem, zeekraal, vijgcactus, quinoa, tarwi, fonio, teff: deze gewassen kunnen tegen hitte, droogte en slechte grond. Tegen 2050 eten we ze daarom gewoon lokaal.

Virtueel koken met overleden opa en oma

Samen koken, maar dan met een twist. In 2050 hoef je niet meer ‘echt’ te koken; tech regelt het wel voor je. Maar juist daarom doen we het tegen die tijd misschien nog wel. Voor de geur, de gezelligheid en het samen zijn. Buurtmaaltijden zijn over 25 jaar helemaal terug en ook virtueel koken wordt een ding. Dat zal zoiets als een hologramdiner worden met opa, oma of andere dierbaren die er niet meer zijn.

Weg met de wekelijkse boodschappen. De supermarkt is in 2050 is geen plek voor je boodschappen meer, maar voor een beleving. Je gaat erheen om nieuwe smaken te proeven of bij te kletsen, niet voor je havermelk en plakken oude kaas. AI-maaltijdplanners en maaltijdboxen worden voor je eten uiteindelijk de norm. We bestellen straks precies de juiste hoeveelheden voor elk gerecht, waardoor voedselverspilling verleden tijd is.

Eet smakelijk!

