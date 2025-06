Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: dit effect heeft minder suiker eten op je lichaam en cravings

Iedereen heeft weleens zin in iets zoets, en dat hoeft niet altijd slecht te zijn. Toch is het beter voor je gezondheid om minder suiker te eten. Maar hoe zorg je ervoor dat je minder trek krijgt in suiker? Volgens onderzoekers is dat nog niet zo eenvoudig.

Snoepjes, koekjes en andere zoetigheden activeren het beloningssysteem in de hersenen, waardoor het lichaam dopamine aanmaakt: een stof waardoor je een prettig gevoel ervaart. Juist dat effect maakt suiker verslavend, je wilt dat fijne gevoel opnieuw ervaren. Maar is het zo dat minder suiker eten helpt om dit patroon echt te doorbreken?

Minder suiker, minder cravings

Eet je al maanden minder suiker, maar blijf je er toch naar verlangen? NTR Wetenschap onderzocht hoe het komt dat die trek blijft bestaan, naar aanleiding van onderzoek van Wageningen Universiteit. Het verrassende antwoord: het ligt waarschijnlijk niet aan jou. Onderzoekers namen de veelgehoorde claim van allerlei gezondheidsexperts, dat je automatisch minder trek in suiker krijgt als je het minder vaak eet, onder de loep. Dit advies wordt vaak gegeven door gezondheidsorganisaties die obesitas willen bestrijden, maar klopt het eigenlijk wel?

Voor het onderzoek kregen deelnemers zes maanden lang maaltijden te eten die heel, gemiddeld of minder zoet waren. Maar die smaakverandering die gezondheidsorganisaties beloven bij het minderen met suiker, die was er dus bijna niet. Zelfs niet bij de deelnemers die wel zes maanden lang weinig suiker aten. Het blijkt dus dat je zelf heel weinig invloed hebt op je smaak.

Minder suiker in producten

Maar wat kun je er dan aan doen? De verantwoordelijkheid ligt volgens de onderzoekers niet bij de consument, maar bij de voedingsindustrie. Producten moeten minder suiker bevatten, zonder dat je op smaak inlevert, zegt de Universiteit.

Waar zit te veel suiker in? Volgens het Voedingscentrum is het gezond om minder producten met toegevoegd suiker te eten. Suiker zit van nature in bijvoorbeeld fruit en melk. Deze producten zijn onderdeel van een gezond voedingspatroon. Wil je minder suiker eten, beperk dan de voedingsmiddelen waaraan suiker is toegevoegd, zoals koek, snoep, en frisdrank. Er zitten ook toegevoegde suikers in producten waarvan je het misschien niet verwacht, zoals ketchup, sauzen en dressings. Eet ook liever fruit dan dat je het drinkt. Sap en smoothies bevatten veel suiker en vullen minder goed, omdat ze minder vezels bevatten. Ook gedroogd fruit is suikerrijk: neem hiervan niet meer dan één handje, adviseert het Voedingscentrum.

De Wageningen Universiteit is al lang bezig met dit advies aan de voedingsindustrie. Onderzoekers ontdekten dan ook dat het helpt om de hoeveelheid suiker in alledaagse producten te verlagen. Maar minder suiker gebruiken is niet zo eenvoudig: het beïnvloedt al snel de smaak, textuur en houdbaarheid van producten. Toch lukt het steeds vaker om die balans te vinden. Zo werkte de universiteit samen met Peijnenburg aan een nieuwe variant van hun ontbijtkoek.

Met behulp van een slimme mix van suikervervangers wisten onderzoekers een versie te ontwikkelen die dezelfde smaak en structuur behoudt, maar toch 20 procent minder calorieën bevat. Volgens Joost Blankestijn, programmamanager bij Wageningen Universiteit, is het belangrijk dat consumenten geleidelijk wennen aan minder suiker. „Smaak is gewenning”, legt hij uit. „Als fabrikanten samen kleine stappen zetten, volgt de consument vanzelf.”

