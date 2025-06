Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek wijst uit: klimaatverandering tast smaak van kaas aan

We kunnen er niet meer omheen: klimaatverandering is overal voelbaar. Maar dat die ook aan je borrelplank knaagt, is nieuw. Uit Frans onderzoek blijkt namelijk dat hittegolven en droogte niet alleen de boeren raken, maar ook de smaak, structuur en voedingswaarde van hun kaas.

Het gaat specifiek om Cantal, een stevige, ongepasteuriseerde kaas uit de Franse Auvergne. Daar grazen koeien normaal gesproken op sappige bergweiden. Maar door toenemende droogte zijn die groene hellingen vaker bruin dan groen, waardoor boeren noodgedwongen overstappen op alternatieve voeders, zoals maïs. Dat heeft dus invloed op de melk en daarmee op de kaas.

Kaas wordt er niet lekkerder op

Wetenschappers volgden in 2021 veertig koeien op een Franse onderzoeksboerderij en simuleerden een droogteperiode. Koeien kregen deels of volledig maïs in plaats van gras. De resultaten waren verrassend: de melkproductie bleef gelijk en de uitstoot van methaan, een broeikasgas, daalde zelfs iets. Goed nieuws dus voor het klimaat.

Maar de kaas die van deze melk werd gemaakt, was minder rijk van smaak en bevatte ook minder gezonde vetzuren zoals omega-3. Grasgevoerde koeien leverden kaas met een vollere smaak, meer lactic acid-bacteriën (denk: goede darmflora) en een betere voedingswaarde. Kortom: goed voor het milieu, maar slechter voor de kaasliefhebber.

Koeien en hitte

Niet alleen het voer verandert, ook de koe zelf heeft het moeilijker. Door de hitte eten koeien minder, simpelweg omdat hun lichaam al genoeg opwarmt. Daarnaast gaan er meer voedingsstoffen naar het immuunsysteem om celschade door hitte te herstellen. Het gevolg: minder melk en een verhoogde kans op ziektes.

In warmere landen zoals Brazilië zijn boeren al langer gewend aan grillige seizoenen. Maar ook daar worden regenperiodes korter en droogtes heviger. Sommige boeren stappen over op stalvoeding of zoeken naar slimme voercombinaties met minder zetmeel, zodat de koeien het beter verteren.

Smaak van kaas in gevaar

De Franse onderzoekers waarschuwen: als de klimaatverandering doorzet zoals nu, dan gaan we dat niet alleen merken aan hogere temperaturen of stijgende zeespiegels, maar ook aan wat er op ons bord ligt. En dat zou zomaar kunnen betekenen dat jouw favoriete kaas straks anders smaakt of misschien zelfs verdwijnt.

We kunnen voorlopig nog lekker genieten van onze boterham met kaas.

