Is gesmolten kaas echt ongezonder dan ‘normale’ kaas? Dit is het verschil

Een tosti is een makkelijke en prima lunchoptie. De gesmolten kaas geeft het broodje nét wat meer smaak en diepte. Toch worden tosti’s vaak als minder gezond gezien dan een simpel broodje kaas. Er wordt regelmatig beweerd dat gesmolten kaas vetter zou zijn dan gewone kaas – maar klopt dat eigenlijk wel, of is dat een fabel?

Wat opvalt, is dat een tosti door de gesmolten kaas al snel een wat meer ‘fastfood’-uitstraling krijgt. Toch hoef je je daar niet direct zorgen over te maken; het is lang niet zo ongezond als het lijkt.

Gesmolten kaas

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: een tosti is gewoon ‘veilig’. Een veelvoorkomende misvatting over gesmolten kaas is dat het vetter zou zijn dan gewone kaas. Die indruk ontstaat vaak doordat het vet bij verhitting zichtbaar wordt, bijvoorbeeld in een tostijzer of magnetron. De kaas lijkt dan vettiger, maar dat betekent niet dat er daadwerkelijk meer vet in zit of dat het ongezonder is.

Wat er wél gebeurt, is dat het vet zich bij het smelten van de kaas afscheidt en daardoor beter te zien is. Maar dat verandert niets aan de voedingswaarde. Een warme tosti, zoals een croque monsieur, is dus niet ongezonder dan een gewone boterham met ham en kaas en bevat ook niet meer calorieën. Liefhebbers van gesmolten kaas hoeven zich dus geen zorgen te maken.



Volgens het Voedingscentrum levert een tosti van twee witte boterhammen met halvarine en belegd met twee plakken 48+ kaas en een plak ham, je zo’n 459 kilocalorieën en 13,6 gram verzadigd vet op. Dat is vergelijkbaar met een gewone boterham met kaas en ham. Wat een tosti wel vaak minder gezond maakt, zijn de sausjes erbij, zoals mayo of ketchup. Die zorgen snel voor extra calorieën.

Tosti ongezonder

Hoewel een broodje kaas en een tosti in principe dus niet zozeer van elkaar verschillen, denken toch veel mensen dat dit wel zo is. Ook diëtiste Desiré van der Kruk legt uit dat de voedingswaarde van gesmolten kaas niet verschilt van normale kaas. „Veel van mijn cliënten denk vaak dat een tosti ongezonder is dan een normale boterham, maar als je gewoon dezelfde kaas en hetzelfde brood gebruikt en er geen boter opsmeert, verandert er niks.”

Een kanttekening die de diëtiste wel maakt is dat het vaak de vettere kazen zijn die het makkelijkst smelten. „Een volvette kaas smelt bijvoorbeeld makkelijker dan een 20+ kaas.” Of je de kaas warm of koud eet, maakt dus geen verschil in hoe gezond of ongezond het is. De keuze voor de soort kaas kan wel invloed hebben op de voedingswaarde.

Vol gevoel



Wat opvalt bij gesmolten kaas – en bijvoorbeeld ook bij gesmolten chocolade – is dat je er vaak langer verzadigd van bent. Dat heeft niet per se met de voedingswaarde te maken, maar met de ervaring van het eten zelf. Doordat warme voeding meer geur en smaak afgeeft, eet je volgens Guido Camps, voedingsonderzoeker aan de Wageningen Universiteit, langzamer en bewuster.

Dat zorgt er weer voor dat je sneller een verzadigd gevoel hebt. Daardoor kán gesmolten kaas of chocolade machtiger aanvoelen dan het in werkelijkheid is. Maar hetzelfde effect kun je ook bereiken met een koude boterham met kaas – zolang je de tijd neemt en met aandacht eet. Langzaam eten helpt je lichaam namelijk beter aan te geven wanneer je genoeg hebt gehad.

