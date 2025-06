Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze smaken Bugles en Wokkels moet je direct weggooien

PepsiCo Nederland roept verschillende varianten Bugles en Wokkels van Lay’s terug. Bij het maken van de chips is een niet-voedselveilige minerale olie in de zakken terechtgekomen, meldt de producent. Hierdoor vormt het eten van de chips over een langere periode een gezondheidsrisico.

„Uit voorzorg heeft PepsiCo besloten de producten terug te roepen en vraagt consumenten ze niet te consumeren.”

Eet deze Wokkels en Bugles niet meer

Het gaat om Wokkels paprika en naturel en Bugles naturel en nacho/cheese in zakjes van verschillend formaat met houdbaarheidsdata 16, 23 en 30 augustus, 6, 13, 20 en 27 september en 4 oktober. De chips zijn onder meer te koop bij de Jumbo en bij Boon’s Markt.

Mensen die de Wokkels en Bugles al in huis hebben, moeten die niet eten. Ze kunnen hun geld terugkrijgen door contact op te nemen met de fabrikant.

Kijk ook even goed naar je vloerreiniger

En heb je in de afgelopen tijd naast Wokkels of Bugles ook vloerreiniger van de firma Kompernass bij Lidl gekocht? Dan moet je ook even goed opletten: de supermarkt roept namelijk de vloerreiniger terug… Door een productiefout bestaat er kans op brandgevaar.

Het gaat om de „Snoerloze harde Vloerenreiniger” van het merk „Silvercrest” met artikelnummer 489178_2407. Het artikel wordt sinds 21 april 2025 verkocht bij alle Lidl-filialen en in de onlineshop.

Kompernass verzoekt alle klanten om de vloerreiniger niet meer te gebruiken. Het product kan bij alle filialen van Lidl worden geretourneerd. Klanten krijgen dan hun aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon.

Vorige Volgende

Reacties