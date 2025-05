Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel drank per week kan je brein beschadigen (en de kans op dementie vergroten)

Een glas wijn bij het eten of wat drank in het weekend: onschuldig, toch? Nee, niet helemaal. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat zelfs matige alcoholconsumptie al effect kan hebben op je hersenen.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat wie acht of meer drankjes per week drinkt, een aanzienlijk hogere kans heeft op hersenschade én dementie.

Schade van drank kan blijvend zijn

Onderzoekers in Brazilië onderzochten bijna 1800 overleden mensen. Op basis van autopsie en gesprekken met familieleden over hun drinkgedrag werd gekeken naar sporen van hersenschade. Wat bleek? Zowel matige (tot 7 drankjes per week) als zware drinkers (8 of meer) hadden duidelijk vaker hersenafwijkingen die verband houden met geheugenverlies en dementie.

Maar het bleef niet alleen bij die groep: zelfs oud-drinkers die al drie maanden of langer gestopt waren, bleken nog altijd verhoogde risico’s te hebben. „Ook als je al gestopt bent, kan de schade aan het brein blijvend zijn”, zegt arts Mike Sevilla tegen Huffpost.

Slechte doorbloeding

Belangrijk om te weten: in dit onderzoek werd ‘zwaar drinken’ al gedefinieerd als acht drankjes per week. Denk aan een glas wijn per dag en twee extra op zaterdag. Niet bepaald het beeld van de stereotiepe zware drinker dus.

Toch zagen onderzoekers al bij dit niveau een 133 procent hogere kans op hyaliene arteriosclerose, een aandoening waarbij bloedvaten in de hersenen verharden. Dit belemmert de doorbloeding en kan leiden tot kleine herseninfarcten, en uiteindelijk dementie.

Je hersenen hebben gezonde bloedvaten nodig om goed te kunnen functioneren. Ze vervoeren voedingsstoffen én voeren afvalstoffen af. Maar bij stugge bloedvaten wordt dit lastiger. „Dat maakt het moeilijker voor zuurstof en voeding om de hersencellen te bereiken”, legt neuroloog Brendan Kelley uit.

Combinatie sigaretten en drank funest voor je brein

De onderzoekers zagen ook dat zware drinkers vaker rookten. En die combinatie is funest voor je brein. „Dat is een soort dubbele klap voor je bloedvaten.”

Daarnaast vonden ze vaker zogenoemde tau-tangles. Dat zijn eiwitophopingen in de hersenen die kenmerkend zijn voor Alzheimer. Bij zware drinkers kwam dit 41 procent vaker voor, bij oud-drinkers 31 procent vaker.

Hoe minder alcohol, hoe beter voor je brein

De boodschap is helder: hoe minder alcohol, hoe beter voor je brein. Maar goed nieuws: het is nooit te laat om te veranderen. Zelfs mensen die op latere leeftijd stoppen met drinken of roken, kunnen de gezondheid van hun hersenen nog verbeteren.

Gezonde keuzes zoals meer bewegen, gevarieerd eten en het op tijd innemen van medicijnen helpen niet alleen je hart, maar ook je hoofd. „Veel mensen denken: had ik dit maar 20 jaar geleden gedaan. Maar het belangrijkste is: je kunt vandaag nog beginnen.”

