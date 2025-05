Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wijn drinken voor de wetenschap? Dit Spaanse onderzoek zoekt vrijwilligers

Voor sommigen klinkt dit misschien als muziek in de oren: wijn drinken voor de wetenschap. Een Spaans onderzoeksteam gaat hiermee aan de slag en pakt groots uit met een simpele, maar veelbesproken vraag: is een glas wijn per dag nou goed of slecht voor je gezondheid?

In een van de grootste studies ooit op dit gebied, volgen wetenschappers van de Universiteit van Navarra duizenden mensen voor duidelijkheid over dit vraagstuk. Metro ging al eerder in op deze vraag en daaruit bleek al wel: alcohol is ongezond, vooral in grote hoeveelheden. Maar dit onderzoek richt zich op de vraag wat het effect op je lichaam precies is.

Vier jaar lang wijn drinken

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Europese Onderzoeksraad en er is 2,4 miljoen euro in geïnvesteerd. De komende vier jaar worden 10.000 Spanjaarden tussen de 50 en 75 jaar gevolgd. De focus ligt niet alleen op de impact van dagelijks matig alcoholgebruik op hart- en vaatziekten en kanker, maar ook op psychische klachten en de algehele levensverwachting.

De helft van de deelnemers krijgt het advies om volledig te stoppen met alcohol. De andere helft volgt een mediterraan drinkpatroon: elke dag een glas wijn, bij voorkeur bij de maaltijd. Het doel is om in kaart te brengen wat dit verschil op lange termijn betekent voor de gezondheid.

Een mediterraans dieet staat bekend om meerdere gezondheidsvoordelen, zo zou de kans op depressie namelijk een stuk minder zijn bij het volgen van dit eetpatroon.

Geen promotie van alcohol

Belangrijk: het onderzoek is geen reclamecampagne voor wijn. Sterker nog, mensen die niet drinken of bij wie alcohol om gezondheidsredenen wordt afgeraden, mogen niet meedoen. Alleen wie al minstens drie drankjes per week nuttigt en verder gezond is, komt in aanmerking.

Het onderzoek draait dan ook vooral om het verzamelen van feiten. En die komen uit allerlei hoeken: medische controles, online gesprekken met coaches, jaarlijkse check-ups en uitgebreide vragenlijsten. Alles voor een compleet beeld van hoe alcohol het lichaam beïnvloedt.

Wijn en slaapkwaliteit

Naast het hoofdonderzoek loopt er ook een kleinere studie, waarin gekeken wordt naar de invloed van alcohol op slaapkwaliteit. Vrijwilligers brengen een nacht door in een speciaal slaapcentrum in de stad Soria, waar artsen hun slaapkwaliteit volgen.

Inmiddels hebben 6500 mensen zich aangemeld, maar de onderzoekers zoeken nog 3500 extra deelnemers. De inschrijving loopt tot juni 2025.

Resultaten

De resultaten zouden wel eens een grote rol kunnen gaan spelen in toekomstige gezondheidsadviezen. Want hoewel een glas wijn per dag en gezondheid soms al in één adem worden genoemd, zeker in de context van het mediterrane dieet, is het bewijs nog altijd niet sluitend.

Voor wie dus al af en toe een glaasje drinkt, is dit een unieke kans. Meewerken aan baanbrekend onderzoek én tegelijkertijd gratis coaching en medische begeleiding krijgen. Gezondheid, wetenschap en een beetje wijn: in Spanje weten ze hoe ze het interessant maken.

Reacties