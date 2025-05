Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom de snackbar minder populair wordt: ‘Mijn friet moet 4 of 5 euro worden, dat kan niet’

In ons land zijn de afgelopen vijf jaar vijfhonderd snackbars verdwenen. Dat zijn er nogal wat. Hoe komt dat? In Nieuws van de Dag schoven snackspecialist Eke Bosman en frituurjournalist Ubel Zuiderveld gisteravond aan.

De twee experts vertelden waarom de populariteit van het patat-, frikadel- en kroket-walhalla afneemt.

Als je het straatbeeld ziet, denk je misschien: de snackbar is nog echt een ding. Toch is dat niet waar, bleek in Nieuws van de Dag. Ook het Financieel Dagblad schreef onlangs al een artikel met de kop ‘de snackbar sterft uit’. De krant sprak een ondernemer die zei: „Tien jaar geleden verdiende je altijd geld. Maar de lonen zijn enorm gestegen. Voor 17-jarigen is dat bijna 90 procent in drie jaar.”

Snackbar en de volksbuurt

Ubel Zuiderveld is behalve frituurjournalist ook woordvoerder van ProFri, de Vereniging Professionele Frituurders. Hij zegt over de ‘teloorgang’ van de snackbar (al zijn er natuurlijk nog genoeg over): „Het is een optelsom van factoren. Je hebt de airfryer (waar Jamie Oliver overigens allesbehalve kipnuggets in gooit, red.); die is thuis nog veel populairder dan de friteuse vroeger was. Je hebt veel oudere ondernemers en enorme prijsstijgingen; van energie, olie, vet, noem alles maar op. Plus veel hogere personeelslasten. Dan zijn er ook nog veel ondernemers in volksbuurten, die zeggen: ‘Mijn friet moet ondertussen wel 4 of 5 euro worden. Dat kan ik de mensen die in mijn buurt wonen niet vragen.’ De snackbar heeft namelijk een sociale functie in veel wijken.”

