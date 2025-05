Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo blijven je bananen langer houdbaar

Bananen zijn een geliefd stuk fruit, maar ook snel overrijp. Hoe zorg je dat ze het langst houdbaar blijven?

De banaan is volgens het Voedingscentrum het op een na meest gegeten fruit in Nederland. Gemiddeld eten we in Nederland ruim 28 gram banaan per dag. En daar is helemaal niets mis mee, want ze zitten vol met belangrijke voedingsstoffen. Een banaan eten voor het slapengaan kan bovendien bijdragen aan een betere nachtrust door de hoeveelheid tryptofaan in de vrucht.

Bananen bewaren

Niet in de koelkast

Bananen bewaar je het liefst op een donkere, droge en koele plek. Maar let wel: ze kunnen niet goed tegen kou. Je kunt ze dus beter buiten de koelkast bewaren. Buiten de koelkast blijven ze drie tot zeven dagen goed.

Houd bananen uit de buurt van ander fruit

Ook kun je bananen beter bij je fruitschaal vandaan houden. Als ze bij bepaalde soorten fruit, zoals appels of peren, in de buurt liggen, rijpen ze namelijk sneller. Bovendien rijpt of bederft veel ander fruit ook weer sneller als je dat bij bananen bewaart. Dat komt omdat bananen ethyleengas afgeven, een natuurlijk rijpingshormoon.

Trucje om houdbaarheid te verhogen

Door de bovenkant van een tros bananen in plasticfolie of aluminiumfolie te wikkelen, vertraag je het rijpingsproces. Dit heeft weer met dat ethyleengas te maken. De meeste ethyleen komt vrij aan de bovenkant. Door die af te plakken, komt er minder van vrij. Doe dit overigens niet bij bananen die nog groen kleuren, want die moeten immers nog rijpen.

Je kunt bananen ook ophangen aan een speciale bananenhaak of een fruitschaal met haak. Zo voorkom je drukplekken, die leiden tot sneller bederf.

In plakjes invriezen

Ga je het niet redden om een banaan op tijd op te eten? Snijd hem dan in plakjes en vries ze in. Je kunt een banaan zo’n acht tot twaalf maanden in de vriezer bewaren, daarna kan de kwaliteit achteruit gaan.

En als de bananen onverhoopt toch te snel rijp geworden zijn, hoef je ze nog steeds niet weg te gooien. Je kunt er bijvoorbeeld bananenbrood van maken, of gebruiken in een smoothie.

