PFAS in je paasei? Dit is er aan de hand met eieren van hobbykippen (en zijn supermarkteieren wel veilig?)

Het is bijna Pasen, de supermarkten liggen weer vol met eieren en chocolade-eieren, maar sommige mensen halen hun eieren gewoon uit eigen tuin. Want wat is er nu lekkerder dan een vers eitje van je eigen kip? Alleen… onlangs bracht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het nieuws naar buiten dat in eieren van hobbykippen hoge concentraties PFAS zijn aangetroffen. Kun je nog wel onbezorgd een eitje eten van je eigen kip? En hoe veilig zijn eieren uit de supermarkt?

Recent kwam het RIVM met een duidelijke waarschuwing: eet voorlopig geen eieren van hobbykippen, tenzij je zeker weet dat je grond schoon is. Uit hun onderzoek op zestig verschillende locaties in Nederland bleek dat in meer dan de helft van de onderzochte eieren het PFAS-gehalte zo hoog was, dat je al met minder dan één ei per week boven de grenswaarde uitkomt, wat qua gezondheid verantwoord is.

Omdat PFAS zich opstapelt in je lichaam en vooral kinderen en zwangere vrouwen extra kwetsbaar zijn, roept het RIVM op tot terughoudendheid, zolang niet duidelijk is waar de vervuiling precies vandaan komt.

Grote kans dat je er voor het lezen van dit nieuwsbericht nog nooit van had gehoord, want wat is PFAS precies? PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen, chemische stoffen die in heel veel producten zitten: regenkleding, pannen met antiaanbaklaag, schoonmaakmiddelen, en brandblusschuim bijvoorbeeld. Je komt er dus veel mee in aanraking, in het dagelijks leven.

Deze chemische stoffen zijn water-, vet- en vuilafstotend. Super handig, maar tegelijk hardnekkig. De stoffen breken nauwelijks af in het milieu. Zo hopen ze zich op in het lichaam van mensen en dieren. En dat is zorgelijk. De stoffen kunnen effect hebben op je immuunsysteem, je hormonen ontregelen en mogelijk zelfs je vruchtbaarheid aantasten.

Hoe komt PFAS in je kip of ei?

Kippen scharrelen, ze eten wormen, pikken in de grond en drinken water uit de tuin. Dus ook regenwater, ja, wat behoorlijk vervuild kan zijn. Als je grond is vervuild met PFAS — wat op veel plekken in Nederland het geval is door vervuiling uit de industrie — dan krijgen de kippen die stoffen binnen. PFAS komt op deze manier ook in onze eieren terecht, is het verhaal.

Hoe serieus moeten we dit nemen?

Het RIVM, de instantie die in Nederland de volksgezondheid monitort, onderzocht op 60 plekken in het land eieren van hobbykippen. In meer dan de helft van de gevallen zat er zoveel PFAS in dat je met minder dan één ei per week boven de veilige grens zit. Hun advies is: eet voorlopig geen eieren van je eigen kippen als je niet weet hoe schoon je grond is.

En supermarkt-eieren dan?

Dat roept de vraag op, hoe zit het dan met supermarkteieren? Kun je wel je familie verrassen met een lekker paasontbijtje? Eieren uit de supermarkt zijn gelukkig wél veilig. In de pluimveehouderij worden kippen doorgaans veel beter gecontroleerd. Ze krijgen schoon voer en op de ondergrond waar zij leven, komt geen of PFAS voor. Dus: heb je zin in een paasontbijt met gekookte eieren? Haal ze even in de winkel, is het officiële advies van het RIVM.

Wat kun je doen als je zelf kippen hebt?

Als je toch graag eieren van je eigen kippen blijft eten, zijn er gelukkig manieren om het risico op PFAS te beperken. Zo kun je overwegen om je bodem te laten testen op PFAS, zeker als je dichtbij een snelweg, industrieterrein of oude stortplaats woont.

Zorg er daarnaast voor dat je kippen schoon drinkwater krijgen en dat hun voer niet uit eigen compost komt of uit de tuin. Ook helpt het om te voorkomen dat ze constant in de grond scharrelen, daar kun je voor zorgen door de ren te betegelen.

Is er reden tot paniek?

Niet per se. Als je maar af en toe een eitje van je kip eet, hoef je niet meteen de eieren weg te gooien. Maar als je er meerdere per week eet – of je kinderen weleens zo’n eitje eten – dan moet je wellicht wat voorzichtiger zijn. Overigens zijn eieren heel gezond: ze zitten bomvol vitamines. Of je nu een gebakken eitje, een omelet neemt of toch gaat voor scrambled eggs, eieren zijn gunstig voor je gezondheid, schreef Metro onlangs. Al zit er wel een limiet aan het aantal eieren dat je dagelijks zou moeten consumeren.

Het is niet zo dat je direct ziek wordt van één ei. Als je af en toe een eitje eet, is het risico klein. En met een paar aanpassingen kun je al veel doen: geef je kippen schoon water, koop gecontroleerd voer en beperk contact met mogelijk vervuilde grond. Heb je twijfels? Dan kun je eventueel een bodemanalyse doen, zodat je met een kunt blijven genieten van je eigen kippen en hun eieren.

Beperkte ruimte voor legkippen

Zelfs bij vrije-uitloop- of biologische eieren is de ruimte per kip beperkt. Voor veel mensen is dát juist de reden om kippen te houden of om lokaal eieren te kopen bij de boer: om dieren een goed leven te geven. De keuze tussen een supermarkt-ei en een eigen ei is niet alleen een kwestie van gezondheid, maar ook een ethische keuze.

