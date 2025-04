Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pasen voel je in de portemonnee: eieren, chocolade en jus flink duurder

Wie dit jaar een feestelijk paasontbijt op tafel wil zetten, zal een bedenkelijk gezicht trekken bij het zien van de kassabon. De prijzen van populaire paasproducten als eieren, chocolade en jus d’orange zijn flink gestegen. Supermarkten proberen consumenten nog wel te verleiden met aanbiedingen, maar het algemene beeld is duidelijk: Pasen 2025 is duurder dan ooit.

Met Pasen voor de deur maken veel gezinnen zich op voor een uitgebreid ontbijt of brunch vol lekkernijen: gekookte eieren, verse jus, paasbrood en natuurlijk een schaaltje chocolade-eitjes. Maar wie deze week boodschappen doet, merkt het al snel: de prijzen van typische paasproducten zijn flink gestegen. Wat ooit een gezellige, betaalbare traditie was, dreigt voor sommige huishoudens een prijzige aangelegenheid te worden. Voedingsmiddelen zijn flink duurder geworden, door de inflatie. Nederland is een uitzondering, vergeleken met de rest van de wereld: de prijzen van producten zijn hier fors duurder.

Gouden eieren

Eieren zijn traditioneel hét symbool van Pasen, maar dit jaar worden ze ook symbool van de stijgende voedselprijzen. Een ei onder de 30 cent is in de supermarkt nauwelijks meer te vinden. De oorzaak ligt onder andere bij vogelgriepuitbraken in Europa en de Verenigde Staten, die de productie onder druk zetten. De toenemende vraag in aanloop naar Pasen doet de rest.

Volgens een analyse van NRC is de prijs van eieren in korte tijd opvallend gestegen. Voor consumenten die normaal hun eieren bij de boer of uit eigen tuin halen, wordt de keuze ook ingewikkelder: het RIVM waarschuwde onlangs voor schadelijke PFAS-stoffen in eieren van hobbykippen, waardoor supermarkt-eieren voor velen de enige optie lijken.

Chocolade wordt een luxe

Ook de chocolade-eitjes zijn niet gespaard gebleven. De gemiddelde prijs van paaseitjes ligt dit jaar zo’n 11 procent hoger dan vorig jaar. De oorzaak? De wereldwijde cacaoprijzen zijn op recordhoogte, onder meer door mislukte oogsten in West-Afrika. Tegelijkertijd neemt de vraag naar paaschocolade jaarlijks toe. Het gevolg: hogere prijzen voor een handje eitjes die voor velen toch bij het paasontbijt horen.

Verse jus d’orange mag aan menig Paastafel ook niet ontbreken. Sinds begin 2024 geldt in Nederland een verbruiksbelasting op frisdranken en andere suikerhoudende dranken — en daar valt ook verse sinaasappelsap onder. De belasting heeft geleid tot een flinke prijsstijging, waardoor een pak jus nu een stuk duurder is dan vorig jaar. Gezinnen die gewend zijn aan een glaasje sinaasappelsap bij het ontbijt, zullen dus meer moeten betalen.

Paasbrood: zoeken naar een koopje

Wie hoopt te besparen op paasbrood moet goed vergelijken. Waar sommige supermarkten, zoals Plus en Coop, stuntprijzen hanteren van 1,99 euro voor een stol, liggen de prijzen bij andere winkels fors hoger. Bij de Albert Heijn betaal je voor een Excellent feeststol 4,49 euro. Maar ook hier loont het om te letten op de bonus: je betaalt 2,24 euro als je een bonuskaart hebt. De prijsverschillen hangen sterk af van het merk, formaat en de vulling (zoals amandelspijs of roomboter). Slim inkopen en goed letten op aanbiedingen kan het verschil maken.

Zijn er alternatieven voor een lekker Paasontbijt?

Wie tóch een uitgebreid ontbijt wil zonder de hoofdprijs te betalen, kan ook denken aan zelfgebakken paasbrood, lokaal ingekochte eieren (met navraag over de herkomst), en seizoensfruit als alternatief voor het dure sap. Zo blijft het paasontbijt feestelijk — en net iets vriendelijker voor de portemonnee.

Nog op zoek naar leuke recepten voor het paasontbijt? Onze collega’s van Culy hebben wat je zoekt.

