Af en toe een pakje instant noodles: kan dat kwaad?

Een snelle, makkelijke en vooral goedkope snack: instant noodles. Het is de ideale oplossing op een drukke (of luie) dag. De noodles, die je maandenlang in de voorraadkast kunt bewaren, zijn verkrijgbaar in allerlei smaken en vooral populair onder studenten. Maar…

Als je sommige waarschuwingen op social media mag geloven, kun je dat pakje noodles beter laten staan. Zijn instant noodles echt zo ongezond of kan het af en toe geen kwaad?

Wat is de voedingswaarde van instant noodles?

Als we naar de voedingswaarde kijken van instant-noodles, bijvoorbeeld vanuit het Voedingscentrum, wordt het snel duidelijk dat een pakje noodles geen gezond product is. Vooral instant noodles zijn arm aan eiwitten, vezels en vitaminen en juist rijk aan zout, vet en snelle koolhydraten.

Een keer een kleine portie is natuurlijk allesbehalve een ramp, maar als het een vaste prik wordt in je eetpatroon, dan levert het dus weinig goeds op.

Het aantal calorieën wat een pakje instant noodles bevat, is niet extreem hoog. Maar vergeleken met andere producten is het wel meer dan je misschien verwacht. In een opscheplepel (45 gram) noodles zitten 102 kilocalorieën. Ter vergelijking: in een snee (volkoren) brood zitten 85 kilocalorieën.

Verzadigd vet in noodles

Vooral de hoeveelheid vet en zout in instant noodles is volgens het Voedingscentrum problematisch. Er zit 5 gram vet in per opscheplepel, waarvan 1 gram verzadigd vet. Voor je hart en bloedvaten is het gezond om juist te kiezen voor producten met veel onverzadigde vetten.

Hoewel die noodles er op het eerste gezicht niet extreem ongezond uitzien, is het vetgehalte – grotendeels ‘onzichtbaar’ – zeker aanwezig. De meeste worden tijdens de productie verhit of gefrituurd in olie, vaak palmolie. Dat maakt ze sneller gaar en langer houdbaar, maar het voegt ook flink wat ongezonde vetten toe.

Ook de bijgeleverde smaakzakjes bevatten soms vet. Denk aan bouillonpoeder of olieachtige sausjes, die vaak zijn gemaakt met toegevoegde plantaardige vetten zoals sojaolie of palmolie.

Te hoog zoutgehalte

Daarnaast schrijft het Voedingscentrum een maximale dagelijkse hoeveelheid zout voor van 6 gram. In een portie van Unox Good Noodles zit 3,9 gram, bij Indomie is dit 4,7 gram. Met een zakje instant noodles zit je dus al snel aan je dagelijkse zoutlimiet. Veel van het zout zit in het smaakzakje: de bouillon of sausmix is vaak een zoutbom. Laat je dat zakje weg of gebruik je maar de helft, dan scheelt dat al enorm.

Maar een hoog gehalte zout zit natuurlijk niet alleen in noodles. Veel kant-en-klaarmaaltijden bevatten veel zout, denk aan een blik soep of een diepvriespizza, maar ook aan rookworst en haring. Al deze producten bevatten nog meer zout dan instant noodles. Regelmatig veel zout binnenkrijgen vergroot het risico op een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en nierschade.

Noodles zijn moeilijk te verteren

Er is wereldwijd onderzoek gedaan naar mogelijke schadelijke effecten van instant noodles. Zo kwamen onderzoekers erachter dat je lichaam instant noodles niet goed kan afbreken. Dr. Braden Kuo van het Massachusetts General Hospital onderzocht dit: het bleek dat ze na twee uur nog bijna helemaal intact waren, terwijl verse noodles dan al wel goed zijn verteerd.

Dat instant noodles maar moeilijk te verteren zijn, kan komen door toevoegingen zoals TBHQ; een conserveringsmiddel dat de houdbaarheid verlengt, maar de vertering mogelijk vertraagt. Daardoor blijven instant noodles langer in de maag aanwezig, wat ertoe kan leiden dat je je ‘vol’ voelt. Sommige mensen ervaren hierdoor een opgeblazen of zwaar gevoel.

Volgens Dr. Kuo is die bevinding genoeg om de discussie te starten. „Maar ik kan op dit moment niet met zekerheid zeggen of instant noodles invloed hebben op de algehele gezondheid.”

Wat zijn de voordelen van noodles?

Instant noodles zijn niet de traditionele, maar een kant-en-klare variant waar je alleen nog heet water over moet gieten. De basis is meestal tarwebloem en palmvet.

Traditionele, zoals ramen, soba, glass en udon, passen wel in een gezond voedingspatroon. Ze worden meestal gemaakt van tarwe of zetmeel en vallen net als brood, pasta en aardappelen onder de koolhydraatrijke basisproducten. Ze bevatten onder andere ijzer en B-vitamines en zijn dus voedzaam, vooral als je ze combineert met groenten en eiwitten.

Kankerverwekkende stoffen?

Vorig jaar werd er een onderzoek gepubliceerd dat veel onrust veroorzaakte. Er werd gesteld dat instant noodles mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. De Consumentenraad in Hong Kong had onderzoek gedaan naar negentien soorten instant noodles. Daarbij vonden ze in zeventien producten te hoge hoeveelheden schadelijke stoffen, zoals 3-MCPD en glycidol. Deze stoffen kunnen ontstaan bij het verhitten van oliën en vetten.

Er is nog geen wetenschappelijk bewijs dat het eten van instant noodles daadwerkelijk het risico op kanker verhoogt. Wel roept de raad fabrikanten op om deze stoffen zoveel mogelijk te verminderen.

Rond diezelfde tijd waarschuwde de Deense Voedsel- en Warenautoriteit dat sommige noodles in het schap veel te pittig waren. De noodles van Samyang, een Zuid-Koreaans merk, werden daarom teruggeroepen. Het ging bijvoorbeeld om de smaak ‘Buldak 3x Spicy’, die te veel capsaïcine bevatte – de stof die de hitte in pepers veroorzaakt. Het capsaïcinegehalte is zo hoog dat het in theorie vergiftiging kan veroorzaken, vooral bij kinderen. In Nederland is dit nog niet gemeld.

Ongezond?

Af en toe instant noodles eten, is dus niet per se schadelijk, maar het voegt ook weinig toe aan een gezonde levensstijl. De noodles bevatten amper voedingsstoffen en hebben een hoog zout- en vetgehalte. Met mate een pakje (traditionele) noodles in combinatie met groenten of eiwitten, is een beter idee.

