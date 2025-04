Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dronken op de fiets stappen: mag dat eigenlijk wel?

Wanneer je weet dat er een paar glazen alcohol gedronken gaan worden, zullen de meeste mensen de auto laten staan. Er vanuit gaande dat je je verantwoordelijkheid neemt, stap je op de fiets. Toch is fietsen met alcohol op een stuk minder onschuldig dan het lijkt. Het radioprogramma Het Misdaadbureau zocht het uit.

Onlangs bleek uit de nieuwe Leefstijlmonitor van het Centraal Bureau van Statistiek nog dat Nederlanders alcohol steeds vaker laten staan. Maar als we dat doen, stappen we daarna massaal op de fiets. Volgens een persofficier van het Openbaar Ministerie is het breed geaccepteerd in de maatschappij, ‘maar het is wel strafbaar’, legt ze uit in Het Misdaadbureau. De politie kan vragen een blaastest te doen en wanneer daaruit blijkt dat meer alcohol genuttigd is dan is toegestaan, kan je een boete krijgen. „Als het de eerste keer is en je zit over de grens, dan volgt er een boete van 200 euro. Hoe vaker het gebeurt, hoe hoger de boete wordt.”

Dronken fietsen op een 80-kilometerweg

De politie grijpt voornamelijk in als het uit de hand loopt, legt de persofficier uit. Zo haalt ze een voorbeeld aan van een zaak die ze zelf eens op zitting had. „Dat ging om een fietser die de inschatting maakte dat het grappig was om te gaan fietsen op een 80-kilometerweg te gaan fietsen, waar ook gewoon auto’s reden. Dat is natuurlijk ontzettend gevaarlijk. Die persoon hebben ze van de weg gehaald en toen wel een proces verbaal opgemaakt voor fietsen onder invloed.”

Hoewel dronken fietsers vooral een gevaar voor zichzelf vormen, is het nog steeds mogelijk dat je een ernstig verkeersongeval veroorzaakt. „Dat risico is wel echt anders dan met de auto, maar dat risico is er wel.”

Fietsongelukken na middelengebruik

Toch komt het niet vaak voor dat fietsers aangehouden worden omdat ze dronken zijn, blijkt uit de analyse van Het Misdaadbureau. „Dat komt ook doordat zulk soort gevallen niet per voertuig uitgezocht.” Wel blijkt uit cijfers van Veiligheid NL dat het aantal fietsongelukken na middelengebruik de laatste jaren fors is gestegen. „Dat is in de afgelopen tien jaar met 84 procent gestegen, en in driekwart van de ongevallen ging het om eenzijdige ongevallen.”

Hoe dan thuis te komen? „Het Openbaar Ministerie benadrukt: gebruik alsjeblieft je gezonde verstand. Bel een taxi, gebruik het openbaar vervoer of regel een lift.”

