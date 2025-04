Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit kunnen we leren van een Afrikaans dieet

Een traditioneel Afrikaans dieet volgen is beter voor het immuunsysteem en tegen ontstekingen dan een Westers dieet, zegt de Nederlandse immunoloog Quirijn de Mast van de Radboud Universiteit na onderzoek.

Voor het onderzoek werden bijna tachtig jonge mannen twee weken onderzocht. De ene groep kreeg drie keer per dag een Westers dieet, de andere een traditioneel Afrikaans dieet. Het Westerse dieet bestond uit veel bewerkt en vetrijk eten, met weinig vezels en groenten. Het traditionele Afrikaanse dieet uit veel onbewerkte en lokale producten, met veel vezels, granen, groenten en veel gefermenteerde producten.

De Belgische gezondheidswetenschapper en fysiotherapeut dr. Len de Nys stelde eerder al dat chronische ontstekingen een verborgen boosdoener achter veel moderne gezondheidsproblemen zijn. Drie op de vijf mensen overlijden aan ziektes die te maken hebben met chronische ontsteking, hart- en vaatziekten, kanker, obesitas en diabetes. Eerder kaartte ook huisarts Staf Hendrickx tegen Metro aan dat dit soort ziektes een relatie hebben met ultrabewerkte voeding.

Westers dieet vs. Afrikaans dieet

„Wat we eten heeft een duidelijke effect op de functie van ons immuunsysteem en ontsteking”, vertelt De Mast in Nieuws en Co op NPO Radio 1. „Bij de mensen die van het traditionele dieet naar het Westerse dieet gingen, ontstonden er meer ontstekingen in hun lichaam. Dat gebeurde al binnen de twee weken waarin we hen onderzochten, op heel korte termijn.”

Na een maand keken de onderzoekers opnieuw, op het moment dat de mensen hun eigen dieet weer hadden hervat. „We zagen dat de effecten nog steeds aanwezig waren. Wat we eten doet veel met ons immuunsysteem, dat kunnen we concluderen.”

Ongunstige effecten van Westers eten

Van gefrituurde kip tot pizza: steeds meer mensen in Tanzania eten Westers. „Dat zie je heel snel veranderen. Ik zie het ieder jaar toenemen”, zegt De Mast. Met alle gevolgen van dien. „Mensen in het ziekenhuis hebben hele andere aandoeningen. Je ziet een toename in welvaartsziekten, hart- en vaatziekten, diabetes.”

Overgewicht neemt heel snel toe. Tussen de 30 en 50 procent van de mensen heeft overgewicht. „Men realiseert zich dat ze iets moeten doen op gebied van preventie. Maar er is ook een soort trots op het eigen, traditionele dieet en de gezondheidseffecten daarvan.”

Belangrijk hoe we eten

Wat we van het onderzoek kunnen leren, volgens de Mast, hoe belangrijk het is wat we eten. Een plantaardige basis, voldoende groenten, peulvruchten, vezels, minimaal bewerkt eten. „Dat heeft duidelijk gunstige effecten op ontstekingen en ons immuunsysteem.”

Er zitten ook „interessante” producten bij die we hier niet gebruiken. „Gefermenteerde producten, zoals een traditionele gefermenteerde bananendrank.”

