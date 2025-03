Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Torenhoge inflatie: hoe kun je besparen op de boodschappen?

De boodschappenprijzen rijzen de pan uit. Sommige producten zijn zelfs in prijs verdubbeld, ten opzichte van een paar jaar geleden. Veel huishoudens komen daardoor in de knel. Wat kun je doen om te besparen op boodschappen? Metro zet de belangrijkste bespaartips op een rij.

Het is bijna niet meer bij te houden: de prijsstijgingen in de supermarkt. Voor het zoveelste jaar op rij worden de boodschappen fors duurder, schreef Metro vorige week nog. Intussen weigerden levensmiddelenproducten en supermarkten verantwoording af te leggen over deze forse prijsstijgingen tegenover de Tweede Kamer. Steeds meer huishoudens hebben moeite rond te komen, want alles wordt duurder, van de energierekening tot boodschappen en de zorgverzekering.

Welke boodschappen worden duurder?

Welke niet, is misschien een betere vraag, want over de hele linie zijn prijsstijgingen te zien in de supermarkt. Neem bijvoorbeeld koffie, voor de meeste Nederlanders toch echt wel een basisbehoefte. Door prijsstijgingen dreigt koffie een luxeproduct te worden. Maar ook basisvoedsel, zoals graan en zuivel, stijgt in prijs. De hogere energie- en loonkosten dragen daar ook aan bij.

Hoe bespaar je op de boodschappen?

Met de prijsstijgingen is de urgentie om te letten op wat je uitgeeft, er meer dan ooit. Bespaarplatform PorteRenee zette een aantal tips op een rij, om te besparen op de boodschappen. Ook het Voedingscentrum geeft adviezen om goedkoper boodschappen te doen.

Plan je maaltijden voor de hele week

Je wilt misschien liever lekker spontaan beslissen: waar heb je die dag zin in? Maar je bespaart tijd en geld als een week vooruit plant qua maaltijden. Dat voorkomt dat je steeds weer naar de winkel gaat om kleine, impulsieve aankopen te doen. Ga naar de winkel met een boodschappenlijst, waar je je aan houdt.

Neem de houdbaarheidsdatum niet al te serieus

Tuurlijk, als het gaat om vlees of zuivel, moet je echt opletten, maar producten als rijst en chocolade zijn echt lang houdbaar. Vertrouw op je zintuigen: ruikt het nog goed? Ziet het er nog goed uit? Zo ja, dan kun je het gerust eten.

Check de aanbiedingen, maar let wel op

De tweede gratis, 25 procent korting, het is altijd goed om op aanbiedingen te letten. En het is ook heel verleidelijk om je boodschappenwagen vol te stouwen met deze producten. Maar let wel op dat het alleen gaat om producten die je daadwerkelijk nodig hebt. Als je extra boodschappen koopt, enkel omdat het ‘in de aanbieding is’, maar die je vervolgens niet gebruikt, ben je alleen nog maar duurder uit.

Kies voor de diepvries

Ook de vriezer kan veel voor je doen om geld te besparen. Door voedsel, maar ook fruit, in te vriezen, kun je voedselverspilling voorkomen. Diepgevroren groenten en fruit zijn ook nog eens gezonder, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, omdat de vitaminen en mineralen beter behouden blijven als je het invriest. Zo ben je ook nog eens minder afhankelijk van het seizoen en kun je zelfs in de winter nog heerlijke mangostukjes door de yoghurt doen.

Sla een voorraad in

Is er een aanbieding voor iets dat je vaak nodig hebt? Mooi, dan neem je gelijk vijf pakken mee. Oké, hiermee overschrijd je het weekbudget, maar je kunt er wel even mee vooruit en bespaart daar flink op.

Kies één winkel met de beste aanbiedingen

Folders uitpluizen, allerlei winkels afgaan, op zoek naar de beste aanbiedingen. Bij de AH is de shampoo 1 + 1 gratis, terwijl de Jumbo deze week kipdrumsticks in de aanbieding heeft, en laten we ook niet Lidl vergeten, waar je vier afbakbroodjes voor de prijs van drie kunt kopen. Dit lijkt super voordelig, maar als je al supermarkten langs gaat, kost dit tijd en dus ook geld. Zeker als je met de auto gaat. Renée Lamboo, die het grootste geld-platform van Nederland en België runt (PorteRenee), adviseert om het bij één supermarkt te houden.

Betaal je boodschappen contant

Contant betalen is op steeds meer plekken lastig, zo niet onmogelijk, maar in de meeste supermarkten kan dit gelukkig nog wel. Zeker als je moeite hebt om het overzicht te houden over je uitgaven, is het een aanrader om de boodschappen contant af te rekenen. Leg contant geld apart, en stop dat in een envelop of in een pot. Dat geld neem je mee, meer niet. Dit voorkomt dat je het budget overschrijdt.

Gooi geen eten weg, gebruik restjes

Dit heb je misschien nog wel geleerd van je moeder of oma: restjes bewaren. Als je een deel avondeten overhoudt, gooi het dan niet weg, maar ga er creatief mee om. Heb je heerlijke pasta gekookt, maar toch een beetje te veel? Dan maak je daar een lekkere pastasalade van, die je de volgende dag als lunch eet. Zijn er nog wortels over, van die flinke zak die je hebt gekocht, maar verwerk je niet alles in de hutspot? Wat dacht je van wortelsoep of worteltaart? Kortom: ga creatief om met kliekjes.

Eet minder vlees

Vlees is duur en een flinke aanslag op het budget. Minder vlees eten is sowieso goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Vlees is namelijk een van de duurste producten die men in de winkel koopt. Probeer bijvoorbeeld om 1 à 2 dagen per week geen vlees te eten, vervang dit bijvoorbeeld door kaas of eieren. Vleesvervangers worden tegenwoordig ook steeds beter en zijn ook nog goedkoper, zo krijg je toch voldoende voedingsstoffen binnen.

Kies voor huismerken (of B-merken)

Bij veel A-merken is het toch echt een kwestie van pure marketing: je proeft amper het verschil tussen dat dure merk en een B-merk of zelfs een huismerk. De meeste huismerken liggen trouwens onderin het schap. Hierdoor kun je ook al fors besparen.

Ga niet voor kant-en-klaar

Lekker makkelijk, zo’n kant-en-klaar-maaltijd na een drukke werkdag. Even vijf minuutjes in de magnetron en je kunt heerlijk smullen van een bak bami. Of je scheurt alleen de verpakking open en zet een heerlijke maaltijdsalade op tafel. Dat bespaart je zeker tijd, maar geen geld: kant-en-klaar-maaltijden zijn vrijwel altijd duurder dan wanneer je het zelf maakt. En, ook niet onbelangrijk: ze zijn ook nog eens ongezonder, bomvol e- nummers en allerlei toegevoegde rommel. Je kunt het beter zelf bereiden: is beter voor je gezondheid en je portemonnee.

