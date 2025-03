Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rundvlees wordt flink duurder

Rundvlees, zoals biefstuk, hamburgers en rundergehakt, wordt flink duurder. Dat verwachten de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) en Markt bureau DCA Market Intelligence.

Boodschappen worden überhaupt duurder. Het is het zoveelste jaar op rij dat dit gebeurt, maar de prijzen zouden dit jaar nog harder stijgen dan in het verleden. De prijsstijging hangt wel af van het product. Koffie, cacao en zuivel zijn voorbeelden van voedingsmiddelen die rap duurder werden (en worden), net als rundvlees dus.

‘Prijzen rundvlees schrikbarend snel gestegen’

Marktbureau DCA Market Intelligence stelt dat rundvlees dit jaar „aanzienlijk duurder” wordt. „Dit is een uitzonderlijk sterke stijging in korte tijd voor de doorgaans vrij stabiele rundvleesmarkt. Prijsstijgingen van meer dan 5 cent per kilo zijn zeldzaam, maar de afgelopen weken liepen de prijzen soms met wel 25 cent per week op”, zegt Matthijs Bremer, voedingsdeskundige bij het onderzoeksbureau.

Er gloort ook niet bepaald hoop aan de toekomst, blijkt uit Bremers woorden. „De prijzen zijn schrikbarend snel gestegen, maar in de markt heerst het sentiment dat deze stijging nog maar het begin is. De aanvoer begint steeds meer te haperen”, concludeert hij.

Wanneer er een eind komt aan de prijsstijgingen, is volgens hem niet te zeggen. „Eén ding is zeker, veel consumenten zien de komende maanden vermoedelijk wel het effect op de kassabon als zij een biefstuk of hamburger in de supermarkt scannen.”

KNS: ‘Slagers worstelen met uitleg’

Ook de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) voorziet dat rundvleesproducten de komende maanden opnieuw duurder worden. „Slagers worstelen er heel erg mee om uit te leggen waarom ze gedwongen worden om prijzen te verhogen”, zegt een woordvoerster van de brancheorganisatie.

De branchevereniging merkt nog niet dat consumenten massaal overstappen van de duurdere ambachtelijke slagers naar de goedkopere supermarkten voor hun vlees. Wel kiezen ze vaker voor goedkoper varkensvlees in plaats van rundvlees.

🥩 Wat kost rundvlees? De rundveeprijzen hebben het vorige recordniveau de afgelopen weken ruimschoots overschreden. In Nederland ligt de prijs van slachtvee inmiddels bijna 9 procent boven het vorige record. Rundvlees van de hoogste kwaliteit kost nu 6,40 euro per kilo. Volgens NRC steeg de handelsprijs van rundvlees dertig procent in één jaar.

Waar komt de prijsstijging vandaan?

De prijsstijging is te wijten aan het feit dat dat het aanbod van runderen wereldwijd „uitzonderlijk schaars” is, zegt DCA Market Intelligence. De schaarste aan runderen is een wereldwijd probleem. Volgens DCA Market Intelligence heeft droogte in de Verenigde Staten geleid tot de kleinste rundveestapel sinds 1952.

Ook in buurlanden Canada en Mexico is het aanbod schaars. „Ondertussen kampt Europa met een forse afname van het aantal vleesrunderen, met name uit Frankrijk.” Tijdens de kerstperiode zijn bijzonder veel runderen geslacht om aan de grote vraag te voldoen. Dit heeft de krappe markt verder onder druk gezet.

FDF: ‘Wereldwijde hetze’

Volgens Farmers Defence Force (FDF) stijgen de vleesprijzen onder andere doordat steeds meer boeren afhaken, als gevolg van „de wereldwijde hetze” tegen de sector. „De oude generatie boeren zegt: bekijk het maar en de jonge generatie wil geen tachtig uur meer werken en met de nek aangekeken worden”, zegt Mark van den Oever, voorman van de boerenorganisatie.

„Ze cashen de miljoenen en gaan liever fietsen met hun vrouw in plaats van te sloven voor weinig, voor mensen die het niet waarderen. Dit is het begin van de uittocht en het begin van de grote prijsstijgingen”, vervolgt hij.

Reacties