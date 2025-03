Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hierom kunnen sommige mensen moeilijk stoppen met eten (en lukt dat anderen wel)

We weten het eigenlijk al jaren: ultrabewerkt eten, zoals chips, frisdrank en kant-en-klare maaltijden, zorgen ervoor dat we sneller te veel eten. Maar waarom precies? Dat is nog steeds een mysterie.

Wél zijn Amerikaanse onderzoekers er in een nieuwe studie achter gekomen dat mensen die een dopamine piek krijgen van eten, het eten niet alleen lekkerder vinden dan de meeste anderen, maar ook méér eten.

Stijging in dopamine na eten

Een studie van het Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) dook opnieuw in het vraagstuk of ultrabewerkt eten wel of niet verslavend is. De wetenschappers lieten deelnemers een ultrabewerkte, vette milkshake drinken en keken via hersenscans of dit de dopamine-aanmaak verhoogde.

Bij meer dan de helft van de deelnemers was dit het geval, de onderzoekers zagen een lichte stijging in dopamine, maar bij de rest bleef die uit of daalde het dopamineniveau zelfs. Gemiddeld was er geen statistisch significant effect. Dat lijkt tegen het idee in te gaan dat ultrabewerkt voedsel net zo werkt als drugs, die vaak zorgen voor een flinke dopaminepiek.

Twee keer zoveel koekjes

Wat opviel: de mensen die wél een dopaminepiek hadden na het drinken van de milkshake, vonden hem niet alleen lekkerder, maar aten later ook bijna twee keer zoveel koekjes als de andere deelnemers.

Dat sluit aan bij eerder onderzoek naar verslavingen, zegt Dr. Gearhardt in gesprek met The New York Times. Mensen die een duidelijke dopamine-reactie hebben op nicotine of opioïden, lopen ook meer risico om verslaafd te raken.

Meningen verdeeld

Betekent dit dat ultrabewerkt voedsel echt verslavend is? Daarover zijn de meningen nog steeds verdeeld. Volgens sommige wetenschappers is ‘verslaving’ een te groot woord: eten is per definitie bedoeld om ons aan te trekken, zodat we overleven. Maar anderen wijzen erop dat deze producten bewust worden ontwikkeld om zo lekker en onweerstaanbaar mogelijk te zijn, met precies de juiste combinatie van vet, suiker en smaakstoffen.

Wetenschappers kunnen nog geen definitieve conclusie trekken. Maar één ding is duidelijk, zegt Gearhardt: „Als mensen zeggen dat ze verslaafd zijn aan ultrabewerkt voedsel en niet kunnen stoppen, moeten we dat serieus nemen.”

