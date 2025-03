Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eet je meerdere keren per week chocolade? Dat kan deze effecten hebben op je lichaam

Chocolade: wie houdt er niet van? Gemiddeld eten Nederlanders zo’n 4,5 kilogram chocolade per persoon per jaar. De zoete delicatesse wordt vaak gezien als een guilty pleasure – in chocolade zit immers suiker en te veel daarvan is niet goed voor je -, maar heb je er weleens bij stilgestaan dat chocolade ook positieve effecten kan hebben op je mentale en fysieke gezondheid?

Wist je bijvoorbeeld dat het meermaals per week eten van chocolade samenhangt met een verlaagd risico op hartziekte en diabetes type 2? En dat het eten van de lekkernij een positief effect kan hebben op je mentale gesteldheid?

Wel moet gezegd worden: alles met mate, want veel chocoladesoorten zitten vol suikers en zijn erg bewerkt. Dat is en blijft ongezond. Chocolade met een hoog percentage cacao en een laag percentage suiker, is het gezondst.

Chocolade eten verlaagt kan risico op hartziekten verlagen

We beginnen met het lagere risico op hartziekten. Een onderzoek uit 2020 liet zien dat mensen die minimaal één keer per week chocolade aten, een acht procent lager risico hadden op het ontwikkelen van coronaire hartziekten (hartziekten die worden veroorzaakt door een blokkade in de kransslagaders).

Onderzoekers wijten dit aan de gezonde onderdelen die cacao bevat, zoals de antioxidanten flavonoïden, polyfenolen en stearinezuur. Deze stoffen kunnen de bloedvaten helpen ontspannen, ontstekingen verminderen en de bloedcirculatie verbeteren.

De onderzoekers plaatsen hier wel een kanttekening bij: niet álle chocolade is een ticket naar een gezonder leven. Melkchocolade en witte chocolade zitten vaak vol suikers en vetten. Wil je het maximale uit je snackmoment halen? Dan is pure chocolade met minstens 70 procent cacao de beste keuze.

Minder kans op diabetes type 2

Alsof een gezonder hart nog niet genoeg is, wordt chocolade gelinkt aan een lagere kans op diabetes type 2. Bij diabetes type 2 reageert het lichaam niet meer goed op insuline of maakt het te weinig insuline aan. En juist door het eten van chocolade kun je het risico hierop verminderen.

Uit een onderzoek uit 2024, gepubliceerd in het vaktijdschrift The British Medical Journal, bleek dat mensen die wekelijks vijf of meer porties chocolade van 28 gram eten, 10 procent minder kans hebben om diabetes type 2 te ontwikkelen. En als je pure chocolade eet, kan dat risico zelfs met 21 procent dalen.

Hoe kan dat dan? De antioxidanten en, wederom, flavanolen in cacao verbeteren de insulinegevoeligheid, waardoor je bloedsuikerspiegel stabieler blijft. Simpel gezegd: je lichaam gaat beter om met suikers, waardoor het risico op diabetes afneemt.

Mentaal en fysiek minder moe

Maar chocolade kan niet alleen op je lichaam positieve effecten hebben, de lekkernij kan ook positief zijn voor je mentale gezondheid. Dat chocolade ons daadwerkelijk blij maakt, is al langer bekend. Dat komt namelijk door het stofje fenylethylalanine. Hierdoor maken je hersenen de stof endorfine aan, en dit maakt je vervolgens weer blij en geeft je een gelukkig gevoel.

Wist je ook dat het eten van chocolade andere mentale gezondheidsvoordelen kan hebben? Zo kan het je minder moe maken. Japanse onderzoekers volgden een maand lang een groep mensen die dagelijks pure chocolade aten. Wat bleek? De mensen ervoeren minder mentale én fysieke vermoeidheid.

Naast minder vermoeidheid had chocolade ook een ander positief effect op het brein. Zo presteerde de groep beter op testen die te maken hadden met hun denkflexibiliteit en geheugenfuncties. Dit suggereert dat chocolade niet alleen je stemming opfleurt, maar je hersenen ook scherper kan houden.

Meer zin in sociale activiteiten en in het leven

Volgens de onderzoekers komt dit omdat chocolade een positief effect heeft op het volume van de grijze stof in de hersenen. Dit kan helpen bij het behoud van cognitieve vaardigheden op de lange termijn.

En dat is nog niet eens alles: de deelnemers aan het Japanse onderzoek ervoeren niet alleen een energieboost of een scherper gevoel, maar ook betere sociale interacties en meer emotioneel welzijn. Doordat ze minder moe waren, hadden ze meer zin in sociale activiteiten en zaten ze beter in hun vel.

Met dit artikel willen we niet zeggen dat het verstandig is om elke dag kilo’s chocolade te eten. Chocolade, in welke vorm dan ook, is en blijft een lekkernij en daardoor is té veel ervan niet goed voor je. Het Voedingscentrum raadt daarom ook aan een klein blokje te nemen als je er zin in hebt, en niet een hele reep.

