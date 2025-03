Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit zijn de gezondheidsvoordelen van matcha

Matcha, het Japanse superfood, neemt in rap tempo de wereld over. Hoewel de meningen over dit groene drankje verdeeld zijn, valt het niet te ontkennen: matcha is enorm populair. Het is zelfs zo populair, dat Japan de vraag naar matcha niet meer aankan.

Maar wat is matcha nu eigenlijk precies? Waar komt de hype vandaan, welke gezondheidsvoordelen heeft matcha en wat is het verschil tussen matcha en koffie?

Wat is matcha?

Matcha is een fijngemalen groene thee die wordt gemaakt van de bladeren van de Camellia sinensis-plant. Het is nootachtig en grassig van smaak en werd ontwikkeld in Japan, maar is de afgelopen tien jaar wereldwijd enorm populair geworden.

Het lijkt op andere theesoorten, maar het grootste verschil is de manier waarop de bladeren worden verwerkt. De bladeren worden ongeveer drie tot vier weken voor de oogst afgeschermd van direct zonlicht. Hierdoor krijgen de bladeren hun kenmerkende felgroene kleur en barsten ze van de voedingsstoffen.

Waar is matcha goed voor?

Dankzij de minimale bewerking van de bladeren, behoudt matcha haar natuurlijk voorkomende antioxidanten die vergelijkbaar zijn met de antioxidanten in bessen, spinazie en broccoli. Daarnaast zorgt het voor een stralende huid dankzij de stof chlorofyl.

Een onderzoek in The American Journal of Clinical Nutrition heeft uitgewezen dat het consumeren van matcha helpt bij het stimuleren van vetverbranding en gewichtsverlies. Ook zou de stof EGCG kunnen bijdragen aan de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress. Dit kan helpen om veroudering, chronische ziektes en zelfs kanker tegen te gaan.

Matcha vs. koffie

De samenstelling van matcha is heel anders dan die van koffie. Hoewel het wel degelijk cafeïne bevat, zit er ook L-theanine in: een aminozuur dat in staat is om een kalmerend effect te bevorderen zonder slaperigheid te veroorzaken. In combinatie met cafeïne kan dit zorgen voor een verbeterde focus en alertheid, zonder de nerveus-makende effecten die vaak met cafeïne gepaard gaan.

Het belangrijkste verschil tussen matcha en koffie is dat matcha vier tot zes uur lang energie geeft zonder een crash, terwijl koffie een energieboost geeft van een tot twee uur, gevolgd door een energiedip.

Metro schreef eerder over de forse stijging van koffieprijzen, wat de overstap misschien nog aantrekkelijker maakt.

Hoe haal je het meeste uit matcha?

Misschien slecht nieuws voor de liefhebber van een matcha latte, want onderzoek wijst uit dat je het drankje het beste met warm water kunt drinken om van alle voedingsstoffen te profiteren. Sterker nog, als je het met koemelk combineert, binden de antioxidanten zich aan de proteïne in de melk, wat hun kracht kan verminderen.

Tegelijkertijd kan het drinken van zuivel met matcha de hoeveelheid L-theanine die je opneemt verminderen, omdat de proteïne in de melk concurreert met de opname van L-theanine. Plantaardige melk is een betere optie, maar warm water is de allerbeste keuze. Voor optimale gezondheidsvoordelen wordt aangeraden om dagelijks 1 tot 2 kopjes matcha te drinken, wat neerkomt op ongeveer 2 tot 4 gram matchapoeder.

