Lijnzaad: gezond ontbijt of vogelvoer?

De claims rondom lijnzaad zijn veelbelovend: het zou je gezonder maken en goed voor de lijn zijn. Tegelijk menen critici dat het helemaal niet bedoeld is voor menselijke consumptie, maar eerder een soort vogelvoer is. Dat roept de vraag op: hoe gezond is lijnzaad nu echt?

Weet je nog, die hype rondom ‘superfoods’ van een paar jaar geleden? Lijnzaad, gojibessen, hennepzaad en tarwegras: ze zouden allerlei positieve effecten op de gezondheid hebben. Alhoewel: of het supergezond is of juist zonde van je geld, is ook nog maar zeer de vraag. Die hype is inmiddels wel over z’n hoogtepunt heen, je hoort er niets meer over, maar nog steeds roeren sommige mensen elke ochtend lijnzaad door de yoghurt. Of ze doen lijnzaadolie door de salade. Maar hoe gezond is dat nu echt?

Voor de mensen die geen ‘foodies’ zijn en de ochtend beginnen met een boterham met hagelslag: wat is lijnzaad nu eigenlijk? Lijnzaad is het zaadje van de vlasplant en wordt vooral geproduceerd in Canada. Het wordt vervolgens gebroken, gemalen en eventueel nog geperst, dan krijg je lijnzaadolie. Lijnzaad is rijk aan voedingsstoffen, zoals omega 3-vetten, B-vitaminen, magnesium en antioxidanten. De smaak wordt door de meeste mensen beschouwd als nootachtig. Een ontbijt dat voldoende vetten bevat, is sowieso goed voor vrouwen, schreef Metro al eerder.

Is lijnzaad gezond?

Er zitten veel waardevolle voedingsstoffen in lijnzaad, schrijft Informatiecentrum Voedingssupplementen & Gezondheid. Ook zit het boordevol vezels. Deze vezels zuigen zich met vocht in de darmen, waardoor de stoelgang wordt gestimuleerd. Sommige mensen denken dat deze zaadjes helpen bij het afvallen, maar helaas: dat is niet het geval. Je stoelgang verbetert, maar je valt er niet per se door af. Wel is het zo dat je langer een verzadigd gevoel ervaart, doordat lijnzaad rijk is aan vezels. Mooie bijkomstigheid is dat je dan mogelijk gewicht verliest: doordat je vol zit, eet je minder.

Vanwege het hoge gehalte aan omega-3-vetzuren, kan lijnzaad het risico verlagen op chronische ziektes, zoals diabetes en hart- en vaatziektes. Het gebruik van lijnzaad heeft ook nog eens een positief effect op het cholesterolgehalte. De onverzadigde vetten zorgen ervoor dat het goede HDL-cholesterol wordt verhoogd, en het slechte LDL-cholesterol wordt verlaagd.

Hoeveel lijnzaad mag je per dag eten?

Hoewel lijnzaad heel veel gezonde voedingstoffen bevat, betekent dit nog niet dat je je te buiten moet gaan aan lijnzaad. Het bevat namelijk de giftige stof glycosiden. Dit is een plantengifstof, die je bijvoorbeeld ook aantreft in vlierbessen en cassave. Het lichaam kan dit omzetten in cyanide, wat bij grote hoeveelheden kan leiden tot gezondheidsproblemen. Cyanidevergiftiging kan tot ademhalingsproblemen, vergroting van de schildklier en zelfs tot een hartstilstand leiden.

Het Voedingscentrum raadt aan om maximaal 28 gram lijnzaad per dag te eten, wat overeenkomt met twee tot drie eetlepels. Voor kinderen tot 20 kilo geldt een maximum hoeveelheid van 8 gram per dag. De zaadjes staan overigens ook in de Schijf van Vijf. Drink er wel voldoende water bij, anders kan het juist verstopping veroorzaken, in plaats van verhelpen.

Gebroken, gemalen of geperst lijnzaad?

De vorm maakt ook nog eens uit voor je gezondheid. Je kunt het beste kiezen voor gebroken lijnzaad, want bij de gemalen variant kunnen er meer schadelijke stoffen worden opgenomen. Het eten van hele lijnzaden is ook al geen aanrader: je lichaam heeft dan moeite om het te verteren. Je kunt het ook geperst consumeren, in de vorm van lijnzaadolie, wat lekker is over koude gerechten zoals een salade.

Dus: lijnzaad bij je ontbijt, ja of nee?

Lijnzaad is gezond, het bevat veel waardevolle voedingsstoffen, maar zoals voor vrijwel alles geldt: je kunt er beter niet te veel van nemen. En om op de hoofdvraag terug te komen: ja, ook vogels eten lijnzaad. Het wordt aan vogels gevoerd, meestal in de winter, wanneer deze dieren minder voedsel kunnen vinden. Je kunt het ook in dierenwinkels kopen. Kortom: lijnzaad is gezond voor dier en mens, mits het met mate wordt gegeten. Een lepeltje door de yoghurt kan dus geen kwaad.

