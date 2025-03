Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Theeliefhebbers nu ook de dupe: lege theeschappen door voortslepende onderhandelingen

Het tekort aan Douwe Egberts-koffie in de schappen bij Albert Heijn en Jumbo is inmiddels bekend, maar nu krijgen ook theeliefhebbers te maken met lege theeschappen…

Steeds meer soorten Pickwick-thee verdwijnen uit de winkels door de aanhoudende prijsonderhandelingen tussen supermarktketens en producent JDE Peet’s.

Theeschappen nu ook leeg.

Topman Rafa Oliveira van JDE Peet’s, het bedrijf achter Douwe Egberts, Senseo, L’OR en Pickwick, zegt te verwachten dat de gesprekken met Europese supermarkten snel worden afgerond. Maar tot die tijd blijven de koffie- en theeschappen opvallend leeg.

Albert Heijn laat weten dat de onderhandelingen nog gaande zijn. „We kunnen hier verder geen uitspraken over doen, maar begrijpen dat het vervelend is voor klanten dat bepaalde producten momenteel niet verkrijgbaar zijn”, aldus een woordvoerder.

Ook Jumbo zegt in gesprek te zijn met JDE Peet’s. „Helaas komt het wel eens voor dat een favoriet product door onderhandelingen tijdelijk niet beschikbaar is, zoals nu bij de producten van JDE Peet’s. We hopen snel weer een volledig assortiment aan te kunnen bieden.”

Toekomst van koffie

Maar voor nu is het nog even crisis in koffie- en theeland en blijven de koffie- en theeschappen leger dan normaal. Vervelend, want voor veel Europeanen is koffie of thee een vast onderdeel van het ochtendritueel.

Nog vervelender: de NOS meldde eerder dat tegen het einde van deze eeuw tussen 35 en 75 procent van de wereldwijde hoeveelheid koffie verdwenen kan zijn. Door klimaatverandering krijgen we steeds meer last van extreem weer. „We zullen meer gaan betalen, voor slechtere koffie”, zei Massimo Battaglia van de Italiaanse Accademia del Caffè Espresso. „De koffie wordt donkerder, bitterder, met meer cafeïne.”

Uiteraard wordt er wel gezocht naar oplossingen om de crisis het hoofd te bieden. Zo reist Battaglia de wereld over om boeren te helpen met de transitie naar het nieuwe klimaat. Experts denken dat een nieuwe koffiesoort produceren een oplossing kan zijn voor op z’n minst een deel van de problemen.

