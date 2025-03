Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Slecht nieuws voor de liefhebber: koffie wordt nóg duurder

De prijzen voor koffie rijzen al een tijdje de pan uit, en er gloort niet bepaald hoop aan de horizon. Sterker nog: volgens experts wordt de prijs alleen maar verder opgeschroefd.

Het is crisis in koffieland. Door slechte weersomstandigheden in belangrijke koffieproducerende landen, zoals Vietnam, Brazilië, Colombia en Ethiopië, vallen de oogsten tegen en zijn de prijzen van koffiebonen door het dak gegaan. Politieke instabiliteit en economische crisissen kunnen daarbovenop de productie en export verstoren.

Naast torenhoge prijzen zijn er ook nog eens legere schappen. JDE Peet’s, het moederbedrijf van Douwe Egberts, Senseo, L’OR en Pickwick, ligt al tijden in de clinch met supermarkten Albert Heijn en Jumbo.

Rabobank-analisten: prijs wordt nog veel hoger

Rabobank-analisten Sebastian Schreijen en Francois Rabobank zeggen tegen De Telegraaf dat zij verwachten dat de prijs van een kilo koffie van 15 naar 20 euro gaat, op basis van de hogere prijzen voor koffiebonen.

Schreijen: „De overige kostenstijgingen waar partijen mee te maken hebben komen daar nog bovenop, zoals transport, voorraad en personeel.” Het zou dus zelfs kunnen betekenen dat de prijs in de supermarkt richting de 25 euro per kilo kan gaan.

Volgens de analist is de verwachting dat koffiebonen komend oogstjaar in prijs dalen. Toch is dat voor de consument nog niet voordelig. „Door de vertraagde doorwerking van grondstoffen stijgt de koffieprijs in de supermarkt voorlopig nog wel even door.”

☕ Toekomst van koffie De NOS meldde eerder dat tegen het einde van deze eeuw tussen 35 en 75 procent van de wereldwijde hoeveelheid koffie verdwenen kan zijn. De koffie zou donkerder en bitterder worden en meer cafeïne hebben. Er wordt wel gezocht naar oplossingen om de crisis het hoofd te bieden. Sommige koffieboeren maken een transitie om zich aan te passen aan een nieuw klimaat. Experts denken ook dat een nieuwe koffiesoort produceren een oplossing kan zijn voor op z’n minst een deel van de problemen.

Inkoopprijzen niet meteen te zien in supermarktprijzen

De prijzen van koffie, cupjes en pads zijn met zo’n acht procent gestegen. Sonneville stelt dat dit nog meevalt, als je naar de inkoopprijzen van bonen kijkt. Het duurt volgens hem een tijdje voordat zich dit doorvertaalt in de prijs. „Dat heeft te maken met leveringscontracten en de timing van onderhandelingen tussen branders en inkopers.” Het belooft dus weinig goeds voor de toekomst.

Of de koffieprijzen daadwerkelijk veel hoger gaan worden, hangt ook nog af van de vraag. Volgens Sonneville kan vraaguitval de prijsstijging dempen. De afgelopen twee jaar kochten consumenten vijf procent minder koffie. Blijkbaar laten sommige mensen hun bakkie pleur toch liever staan als ze er te veel voor moeten betalen.

