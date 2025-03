Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Koffie-saga nog lang niet voorbij: inkoopprijzen Douwe Egberts lopen fors op

Koffieliefhebbers: hou je hart maar vast, want de problemen rondom koffie zijn nog steeds niet ten einde. Supermarkten Jumbo en Picnic moeten veel meer voor Douwe Egberts-koffie en Pickwick-thee betalen om die producten terug in de schappen te krijgen.

De prijsonderhandelingen met JDE Peet’s, het bedrijf achter de merken, hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd, bevestigt Picnic-topman Michiel Muller na berichtgeving van De Telegraaf.

Crisis in koffieland

Het is crisis in koffieland. Door slechte weersomstandigheden in belangrijke koffieproducerende landen, zoals Vietnam, Brazilië, Colombia en Ethiopië, vallen de oogsten tegen en zijn de prijzen van koffiebonen door het dak gegaan. Politieke instabiliteit en economische crisissen kunnen daarbovenop de productie en export verstoren.

Naast torenhoge prijzen zijn er ook nog eens legere schappen. JDE Peet’s, het moederbedrijf van Douwe Egberts, Senseo, L’OR en Pickwick, ligt al tijden in de clinch met supermarkten Albert Heijn en Jumbo en weigert om producten te leveren.

Prijzen voor koffie ‘niet te absorberen’

Met Everest, de gezamenlijke inkooporganisatie van de supermarkten, zijn er al sinds begin dit jaar harde prijsonderhandelingen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een lijstje met ‘adviesprijzen’ vanuit de fabrikant voor merken als Douwe Egberts, Senseo, L’OR en Pickwick. Dat lijstje komt neer op prijsstijgingen van 20 tot 30 procent.

Volgens Muller gaat het om prijzen die voor de consument „niet te absorberen” zijn. Picnic moet de exacte prijzen waarvoor de producten terug in de winkel komen nog bepalen, maar Muller kan nu al zeggen dat dit niet om zulke hoge prijsstijgingen zal gaan. „We leveren dus marge in, terwijl de fabrikant zijn winstgevendheid vergroot.”

Ook lege theeschappen

Het is niet alleen crisis in koffieland, maar ook theeliefhebbers moeten eraan geloven. Steeds meer soorten Pickwick-thee verdwijnen uit de winkels door de aanhoudende prijsonderhandelingen tussen supermarktketens en JDE Peet’s.

Vervelend, want voor veel Europeanen is koffie of thee een vast onderdeel van het ochtendritueel. Nog vervelender: de NOS meldde eerder dat tegen het einde van deze eeuw tussen 35 en 75 procent van de wereldwijde hoeveelheid koffie verdwenen kan zijn. Door klimaatverandering krijgen we steeds meer last van extreem weer. „We zullen meer gaan betalen, voor slechtere koffie”, zei Massimo Battaglia van de Italiaanse Accademia del Caffè Espresso. „De koffie wordt donkerder, bitterder, met meer cafeïne.”

