Je kunt paniekaanvallen krijgen van alcohol, en dit is waarom

Een paniekaanval krijgen van alcohol? Ja, het kan. Volgens verschillende experts gaan alcohol en angst vaker hand in hand dan je misschien denkt.

Alcohol wordt vaak gebruikt om te ontspannen, maar kan het tegenovergestelde effect hebben. Zodra je lichaam alcohol afbreekt, een proces dat tot een dag of langer kan duren, kunnen gevoelens van angst toenemen. Voor mensen die regelmatig veel drinken, is dat risico nog groter.

„Ik wil niemand bang maken dat een paar glazen wijn meteen een paniekaanval veroorzaken”, zegt Dr. Balasanova in The New York Times. „Maar het risico is er altijd, vooral als je al last hebt van angst.”

Verband tussen alcohol en angst

Wetenschappers begrijpen nog niet volledig hoe alcohol en angst precies samenhangen, maar één ding is duidelijk: mensen met een alcoholverslaving hebben een verhoogd risico op angststoornissen, en andersom.

Alcohol beïnvloedt de balans van neurotransmitters in je brein. In eerste instantie zorgt het ervoor dat je je ontspannen voelt door de aanmaak van GABA (een kalmerende stof) te stimuleren en glutamaat (een stof die met angst wordt geassocieerd) te onderdrukken.

Overprikkeld brein

Maar als je vaak en veel drinkt, raakt je brein hieraan gewend. Het maakt uiteindelijk minder GABA aan en laat glutamaat de overhand nemen, waardoor je brein ‘overprikkeld’ raakt. Dit kan leiden tot paniekaanvallen, zegt Dr. Kathleen Brady, verslavingsdeskundige en hoogleraar psychiatrie.

Volgens gezondheidsrichtlijnen is zwaar drinken bij mannen vijf of meer glazen alcohol per dag (of 15 per week) en bij vrouwen vier per dag (of acht per week). Maar zelfs matige drinkers kunnen last krijgen van alcoholgerelateerde paniekaanvallen, vooral als ze gevoelig zijn voor angst, waarschuwt Dr. Brady. Slechte nachtrust en uitdroging door alcohol kunnen dit effect versterken.

AWARE-methode

Een paniekaanval bestrijden of jezelf proberen af te leiden werkt averechts, zegt psycholoog David Carbonell. „Hoe harder je probeert de aanval te stoppen, hoe erger het kan worden.” In plaats daarvan adviseert hij de AWARE-methode:

Accept: Erken dat je bang bent, maar niet in gevaar.

Wait: Neem even de tijd en observeer wat er gebeurt.

Action: Adem diep in via je buik, maar leg de druk niet op jezelf om de aanval te stoppen.

Repeat: Herhaal deze stappen zo vaak als nodig.

End: Paniekaanvallen duren meestal niet langer dan 15 minuten.

