Japan kan de vraag naar matcha niet meer aan: ‘Het wordt een spannend jaar’

Matcha: de ene zweert erbij, de ander kan niet uitstaan. Maar het Japanse drankje is inmiddels zo populair geworden, dat Japan, het land waar de groene thee oorspronkelijk vandaan komt, de vraag niet kan bijhouden.

De Japanners doen hun best, en hebben in 2023 ruim 4176 ton matcha geoogst, bijna drie keer zoveel als in 2010, maar de vraag is niet meer bij te benen…

Dit is matcha en zo smaakt het

Matcha is een speciaal soort groene thee en komt van de theeplant Camelia Sinensis. De thee smaakt zowel zoet als bitter. Sommigen vinden de eerste slok wat naar gras smaken en omschrijven het als spinazie of zeewier, maar daarna wordt het drankje zoeter.

Van oorsprong wordt het drankje gedronken in Japan tijdens theeceremonies, maar inmiddels is een ceremonie niet meer nodig om de thee te nuttigen. Matcha drinken buiten de theeceremonies om, begon zo’n tien jaar geleden in Amerika. Veelal met melk erbij, in plaats van water. Deze hype waaide al snel over naar Europa. Hier is het drankje sinds een jaar of drie erg populair, en zelfs in het Midden-Oosten kunnen ze er tegenwoordig niet genoeg van krijgen.

Consumptie heeft recordhoogte gehaald

Goed nieuws, zou je zeggen. Toch? Nou, dat ligt wat gecompliceerder. Volgens Fumi Ueki, hoofd van Japans grootste theebedrijf, heeft de consumptie van matcha, en dan vooral internationaal, „een recordhoogte bereikt”. Dat zegt Ueki tegen The Japan Times.

Om de consumptie bij te benen, oogst het land elk jaar meer en meer matcha. Maar het is niet genoeg. De overconsumptie van het drankje heeft er zelfs toe geleid dat de bekende Japanse theebedrijven Ippodo en Marukyu Koyamaen afgelopen herfst aankoopbeperkingen moesten invoeren. Deze beperkingen gelden op dit moment nog steeds: er zijn nog altijd veel producten niet leverbaar op de websites van de bedrijven.

Ook theesommelier Mariëlla Erkens ziet een toename in de populariteit van het drankje. „Al jaren, de vraag kunnen ze al járen niet meer aan in Japan”, vertelt zij tegen Trouw.

Gezondheidsvoordelen van matcha

Maar anno 2025 hebben we zóveel verschillende soorten koffie- en theevarianten. Waarom is nu juist matcha zo enorm populair geworden? „Sinds coronatijd is er meer aandacht voor gezondheid en hierdoor is de vraag naar matcha de voorbije jaren wereldwijd toegenomen. Sinds september vorig jaar is er ook echt een tekort in Japan. De lokale winkels zijn volledig uitverkocht”, vertelt theesommelier Ann Vansteenkiste in De Wereld Vandaag op Radio1.

Want drankjes met gezondheidsvoordelen, daar zijn we tegenwoordig dol op. En laten die nou nét in matcha zitten. „Dat zijn dan vooral de anti-oxidanten”, maar het is ook een energiebooster door de cafeïne die er in zit”, zegt Vansteenkiste. Volgens sommigen wordt het drankje zelfs gezien als een goed middel tegen depressie of burn-out, maar daar heeft de theesommelier haar twijfels bij.

‘Gewoon’ meer maken kan niet

Als zoveel mensen meer matcha willen, waarom wordt er dan niet alles aan gedaan om ‘gewoon’ meer te produceren? Nou, dat ligt nog niet zo makkelijk. Matcha wordt namelijk gemaakt van tencha-theebladeren, en die groeien niet zomaar bij. Een theeplant heeft tot vijf jaar nodig om volwassen te worden. Dus zelfs als boeren vandaag besluiten hun velden uit te breiden, lossen we het tekort niet direct op.

En er is ook een ander groot probleem: er zijn steeds minder theeboeren. In 2000 waren er nog ruim 53.000 theeproducenten in Japan, maar in 2020 waren dat er nog maar iets meer dan 12.000. Veel boeren worden ouder en er is nauwelijks nieuwe aanwas. Sommige theevelden worden zelfs volledig verlaten.

Daarnaast is de overstap naar matcha-productie risicovol. Boeren moeten investeren in andere theevarianten en dure machines, en niemand weet of de hype rondom matcha blijvend is. „Veel boeren twijfelen of ze deze stap moeten zetten”, zegt Simona Suzuki, co-founder van de Global Japanese Tea Association, tegen The Japan Times.

Hoopvolle signalen, maar ‘het wordt spannend’

Gelukkig zijn er hoopvolle signalen. De Japanse overheid overweegt subsidies om boeren te helpen overstappen van losse thee naar matcha-productie. Dat zou kunnen helpen om de groeiende vraag bij te benen. Maar: „Het wordt een spannend jaar”, geeft matcha-specialist Jason Eng toe. „We zitten nog niet zonder, maar het wordt krap in de herfst. De vraag is echt gigantisch.”

