Dit doet een periode van overmatig eten met je brein

Snacken op ongezonde lekkernijen: wie is er niet dol op? Menig mens probeert het niet elke dag de hele dag door te eten, maar soms een paar dagen? Dat kan geen kwaad toch? Nou, misschien toch wel…

Volgens een nieuwe studie in Nature Metabolism kan zelfs een korte periode van overmatig snacken veranderingen in je hersenen veroorzaken. Veranderingen die nog merkbaar zijn nadat je weer normaal eet.

Nog zorgwekkender: deze veranderingen lijken op patronen die worden gezien bij mensen met obesitas, terwijl de deelnemers aan het onderzoek geen gewicht waren aangekomen.

Duits onderzoek naar overmatig eten

Onderzoekers van de Universiteit van Tübingen onderzochten dit door 29 gezonde jonge mannen op te splitsen in twee groepen. Eén groep at hun normale dieet, terwijl de andere groep vijf dagen lang dagelijks 1500 extra calorieën binnenkreeg via bewerkte, vette en suikerrijke snacks.

De deelnemers ondergingen drie keer een hersenscan: vóór de verandering in hun eten, direct erna en een week later. Maar de onderzoekers keken niet alleen naar hersenactiviteit in rust. Ze dienden ook insuline toe via een neusspray.

Waarom insuline? Omdat dit hormoon niet alleen je bloedsuikerspiegel regelt, maar ook een rol speelt bij eetlust en voedselregulatie. Als de insulinewerking in je hersenen verstoord raakt, kan dat leiden tot verhoogde eetlust en een verminderde controle over eetgedrag.

Invloed ongezonde voeding lang aanwezig

Na vijf dagen junkfood eten, vertoonde de ‘snackgroep’ verhoogde activiteit in hersengebieden die betrokken zijn bij voedselbeloning en eetgedrag. Dit patroon lijkt sterk op wat te zien is bij mensen met obesitas en insulineresistentie.

Een week na het stoppen met het junkfooddieet gebeurde er iets anders: de activiteit in hersengebieden die gekoppeld zijn aan geheugen en voedselherkenning nam af. Met andere woorden, de invloed van de ongezonde voeding was nog steeds aanwezig na terugkeer naar een normaal eetpatroon. Dit suggereert dat zelfs een korte periode van overmatig snacken invloed kan hebben op hoe je brein voedsel verwerkt en eetlust reguleert, mogelijk met langdurige gevolgen.

Verstuurde insulinewerking

Je kent het vast: dat futloze gevoel na een weekend vol fastfood of die bijna onbedwingbare trek in nog meer snacks na een cheatday. Dit onderzoek biedt een mogelijke verklaring. Je brein past zich razendsnel aan aan wat je eet, en zelfs een korte periode van veel vet en suiker kan de insulinewerking verstoren. Dit kan op termijn het reguleren van je eetgedrag lastiger maken.

Zijn deze effecten blijvend? Waarschijnlijk niet. Maar ze kunnen het wél moeilijker maken om cravings te weerstaan en weer grip te krijgen op je eetpatroon.

