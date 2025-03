Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: grootste maaltijd op dit tijdstip eten, kan leiden tot gezond gewicht

Veel mensen proberen af te vallen door minder te eten, maar wist je dat wanneer je eet misschien nog belangrijker is? Uit nieuw onderzoek blijkt dat het tijdstip van je maaltijden een grote rol speelt bij gewichtsverlies en je algehele gezondheid.

Wat blijkt? Een stevig ontbijt, een bescheiden lunch en een lichte avondmaaltijd werken het best.

Zo werkt het in je lichaam

Lange tijd werd gedacht dat het lichaam alles wat je eet op dezelfde manier verwerkt, ongeacht het tijdstip. Maar wetenschappers tonen nu aan dat onze bioritmes invloed hebben op hoe we voedsel verteren. Eten we een grotere maaltijd vroeg op de dag, dan verbranden we calorieën efficiënter en blijft ons hongergevoel beter onder controle.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen die het grootste deel van hun calorieën ‘s ochtends binnenkrijgen, meer gewicht verliezen dan mensen die juist ‘s avonds veel eten. Zelfs als ze in totaal evenveel calorieën consumeren. Bovendien verbetert het eten van een stevig ontbijt de bloedsuikerspiegel, vermindert het ontstekingen in het lichaam en kan het zelfs helpen bij een betere darmgezondheid.

Intermittent fasting

Het idee van tijdgebonden eten wint al langer aan populariteit. Dit houdt in dat je alleen binnen een bepaald tijdsbestek eet, bijvoorbeeld tussen 12.00 en 20.00 uur, waarbij je dus maar acht uur op een dag eet en de rest van de dag vast. Uit onderzoeken blijkt dat dit niet alleen helpt bij gewichtsverlies, maar dat dit ook bijdraagt aan een betere bloedsuikerspiegel, lagere bloeddruk en minder buikvet.

Om dit principe verder te onderzoeken, verdeelde een studie vrouwen met overgewicht in twee groepen: één groep at een groot ontbijt en een kleine avondmaaltijd, de andere groep deed precies het omgekeerde. Na 12 weken bleek dat de eerste groep meer gewicht en buikvet verloor, minder honger ervoer en een betere stofwisseling had.

Wat betekent dit voor jou?

Als je probeert af te vallen of gezonder te eten, kan het lonen om je maaltijden anders in te delen. Dit betekent niet dat je minder moet eten, maar vooral dat je op de juiste momenten eet. Begin de dag met een stevig ontbijt en houd het ‘s avonds licht. Laat die late-night snack ook wat vaker staan, maar ban ‘m niet helemaal uit je dieet: het moet natuurlijk wel een beetje leuk blijven.

Meer weten over gezondheid? In deze stukken helpen we je op weg:

Reacties