Meer voedselverspilling omdat mensen vragen om een doggybag beschamend vinden

Je hebt een heerlijk gerecht besteld in een restaurant, maar je krijgt het echt niet op… Waar een aantal jaar geleden het juist steeds normaler werd om om een doggybag te vragen, en de restjes dus mee naar huis te nemen, lijkt die trend zich nu weer om te keren.

Vooral bij jongere gasten, met name Gen Z, lijkt het normaler te zijn om eten te laten staan in plaats van te vragen om het mee naar huis te nemen.

Jaarlijks kilo’s eten verspild

Volgens een rapport van ReFED laten Amerikanen jaarlijks gemiddeld 53 pond (ongeveer 24 kilo) voedsel achter in restaurants. Dat komt neer op zo’n 329 dollar (ongeveer 303 euro) per persoon. En Amerikaanse restauranteigenaren zien de mate van verspilling stijgen.

„Ik zie de borden die terug naar de keuken komen en al het eten dat we weggooien, en ik vraag me af of er iets mis is”, vertelt Emily Burke, eigenaresse van een pizzeria in New York, tegen The New York Times. „Ik zou denken dat de meeste mensen blij zouden zijn om een kwart pizza in hun koelkast te hebben liggen.”

Uit schaamte geen doggybag durven vragen

Dana Gunders van ReFED denkt dat er mensen zijn die simpelweg principieel tegen doggybags zijn. „Er zijn mensen die gewoon zeggen: ‘Ik eet geen restjes’. Maar voor anderen is het een kwestie van logistiek. Hoeveel voedsel is er nog over? Hoeveel doosjes zijn er nodig? Hoeveel tijd heb ik om het op te eten? Wat ga ik daarna doen?”

Maar de reden voor de afkeer naar doggybags lijkt ook deels te maken te hebben met sociale stigma’s. In 2017 vroeg Radar al eens aan Nederlanders hoe zij dachten over een doggybag. Tachtig procent vond het toen een goed idee, al durfde slechts 40 procent ernaar te vragen. Een paar jaar later stelde Radar opnieuw dezelfde vraag: toen gaf 38 procent aan erom te willen en durven vragen, als er eten over blijft.

Schaamte was hierbij de voornaamste reden om niet om een doggybag te vragen. ‘Het is raar’, ‘ik vind dit vreemd’ en ‘ik schaam mij ervoor’ waren toen de meestvoorkomende redenen om er niet om te vragen.

Deze zelfde redenen horen restauranteigenaren ook. Vooral bij dates of sociale gelegenheden kan het als ongemakkelijk worden ervaren om restjes mee naar huis te nemen. Burke merkt op dat mensen op een date vaak niet alles opeten en vervolgens ook geen doggybag vragen, mogelijk uit schaamte: „Het voelt misschien alsof je naar een all-you-can-eat buffet gaat en dan eten in je tas stopt.”

Gen-Z opgegroeid met dagelijks vers eten bestellen

Vooral Gen Z lijkt er moeite mee te hebben. Burke wijdt dat aan het feit dat Gen Z een generatie is die is opgegroeid met de mogelijkheid om via hun telefoon alles te bestellen wat ze maar willen. „Waarom zou je restjes meenemen als je de volgende dag weer iets vers kunt bestellen?”

De gemakkelijke toegang tot het bestellen van eten is inderdaad een andere belangrijke factor. Omdat mensen in staat zijn om op elk moment van de dag eten te bestellen, wordt het minder aantrekkelijk om restjes van één restaurant mee naar huis te nemen. In plaats daarvan kiezen ze er vaak voor om de volgende dag iets nieuws te bestellen.

Zelf meegeven en actiever promoten

Maar wat zouden restaurants kunnen doen om te zorgen dat mensen wél om een doggybag durven te vragen? Volgens deelnemers aan het onderzoek van Radar zou het kunnen helpen als restaurants het actief aanbieden. „Ze moeten het zelf meegeven”, vindt iemand bijvoorbeeld. Een ander voegt toe: „Horecaondernemers moeten dit actiever promoten bij hun klanten.”

