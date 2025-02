Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Weg met de avocado, hier met de aubergine: ‘Gedroomde vleesvervanger’

Aubergine de nieuwe avocado? Huh? Ja, als het aan culinair journalist Mara Grimm ligt mag de avocado plaatsmaken voor de aubergine.

Volgens Grimm is het tijd voor een duurzaam alternatief.

Doei avocado, hoi aubergine

Jarenlang kon je er niet omheen: de avocado. Het fruit was zelfs zo populair dat er een heel restaurant naar werd vernoemd. Inmiddels is dat restaurant, The Avocado Show, failliet. Betekent dat het einde aan de ooit zo succesvolle avocado? Grimm vindt van wel.

En volgens haar is een aubergine een perfect alternatief. „De aubergine is rijk aan umami en zeer veelzijdig en is daarom de gedroomde vleesvervanger”, schrijft de journalist in Het Parool. „Het broodje aubergine wordt op steeds meer menukaarten gespot: van de Sabich bagel van Flo’s in de Utrechtsestraat tot de Sloppy Aubergine Queen van Sir Pita in De Pijp.”

Grimm ziet aubergine ook steeds vaker in nieuwe kookboeken verschijnen. „Het broodje aubergine wordt op steeds meer menukaarten gespot: van de Sabich bagel van Flo’s in de Utrechtsestraat tot de Sloppy Aubergine Queen van Sir Pita in De Pijp.”

Simpele gerechten en trends in 2025

Als het aan Grimm ligt, gaan we dit jaar meer zien dan enkel meer aubergine. „Want nu de wereld uit zijn voegen lijkt te barsten van ellende, we noodpakketten moeten aanleggen en de inflatie wéér niet daalt, ziet het er niet best uit. Gevolg: we snakken naar zekerheid – en krijgen we die niet in het echte leven, dan toch op z’n minst op ons bord.”

Dat uit zich vooral in simpele gerechten en trends, zoals Britse borrelplanken, bruine kroegen-eten en chique chips. En qua drinken? We blijven volgens Grimm dol op drankjes met koffie(likeur). „Een goed voorbeeld is de Baby Guinness (een mix van koffielikeur en roomlikeur die zo heet omdat hij lijkt op een klein glaasje stout). Maar ook de good old Irish coffee is in trek. Toch zetten wij ons geld op de terugkeer van de white Russian. Van deze cocktail van wodka, koffielikeur en room is in Londen zelfs al de soft-serveversie gespot.”

Reacties