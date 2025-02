Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Voor deze leeftijdsgroep kan intermittent fasting gevaarlijk zijn

Intermittent fasting (afwisselend vasten) is al een tijdje in zwang. Maar voor jongeren lijkt dit dieet niet zonder risico’s te zijn.

Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Technische Universiteit München. Hierin werd gekeken naar de insulineproducerende cellen van jonge muizen. Die kregen door het vasten problemen met hun celontwikkeling. De onderzoekers hebben muizen steeds één dag helemaal niets te eten gegeven en dan weer twee dagen wel. Dat hielden ze tien weken vol. De kennis over intermittent fasting werd eerder voornamelijk verzameld uit studies bij volwassen dieren en mensen.

🍽️ Wat is intermittent fasting? Bij intermittent fasting vast je periodiek. De meeste mensen die dit volgen, doen dit in de vorm van ‘tijdbeperkt eten’. Ze eten bijvoorbeeld alleen tussen 12.00 en 20.00 uur. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld een paar dagen in de maand of week weinig of niets eten. Het dieet zou goed helpen bij obesitas en hart- en vaatziekten. Maar hierover ontbreekt onderzoek naar de lange termijneffecten. Veel mensen die intermittent fasting toepassen, merken dat ze meer focus en mentale helderheid ervaren. Dit komt doordat het lichaam in de vastenperiode mogelijk efficiënter energie gebruikt. Daardoor kun je je beter concentreren.

Hoogleraar over risico’s intermittent fasting

„We zien nu, als je op jonge leeftijd betrekkelijk langdurig intermitterend vast, dat de groei van die insulineproducerende cellen achterblijft. En als je groeit en nog niet helemaal volwassen bent, heb je voeding ontzettend hard nodig”, zegt Hanno Pijl, hoogleraar diabetologie aan het LUMC, bij Nieuws en Co op NPO Radio 1. Hij doet onderzoek naar intermittent fasting.

Kortom: er komen minder energie en bouwstoffen binnen. „Ik beschouw die studie vooral als een signaal: je moet oppassen met intermittent fasten als je nog niet helemaal volgroeid bent.”

Wel plaatst hij er een kanttekening bij. „De methode is nogal rigoureus. Eén dag vasten is voor een muis heel anders voor mens, omdat muizen een veel snellere stofwisseling hebben. Muizen hebben de neiging om na één dag al fors gewicht te verliezen. Dit is vergelijkbaar met vier tot vijf dagen helemaal niets eten bij mensen. Dat is een vrij heftige interventie.”

Intermittent fasting voor volwassenen

Het houdt niet in dat volwassenen het dieet ook in de ban moeten doen. „Als je bijvoorbeeld elke maand vier dagen alleen groene groenten eet, dan kan dat een positief effect hebben op je stofwisseling, immuunsysteem en algehele gezondheid”, denkt Pijl. „Maar om te weten of het op de lange termijn tot minder ziektes leidt, moet je jarenlange studies doen. Bij mensen met diabetes type weten we dat het gunstig is voor hun stofwisseling en daarmee waarschijnlijk ook het voorkomen van complicaties.”

Pijl doet het zelf ook. „Om de zes weken eet ik samen met mijn vrouw vier dagen aaneengesloten alleen groene groenten, omdat ik ervan overtuigd ben dat het goed is voor mijn gezondheid.”

Eerder pleitte emeritus hoogleraar Moleculaire genetica van de Erasmus Universiteit Jan Hoeijmakers voor periodiek vasten. Het lichaam is er volgens hem op ingesteld om bij schaarste over te schakelen naar een soort ‘overlevingsmodus’, en dat is gunstig voor het lichaam.

Reacties