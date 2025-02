Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kamelenmelk is dé nieuwe melksoort, volgens wetenschappers

Geen koemelk, geen havermelk, geen amandelmelk, maar kamelenmelk. Huh? Ja. Je hebt er waarschijnlijk nog nooit aan gedacht, maar kamelenmelk is eigenlijk prima te drinken én ook heel goed voor je.

Volgens nieuw onderzoek zou kamelenmelk een goed alternatief kunnen zijn voor koemelk.

Gezondheidsvoordelen van kamelenmelk

In kamelenmelk zitten unieke bioactieve peptiden die antimicrobiële en bloeddrukverlagende eigenschappen kunnen hebben. Dat komt niet alleen je spijsvertering ten goede, maar verkleint mogelijk ook het risico op hart- en vaatziekten. Onderzoeker Manujaya Jayamanna Mohittige noemt dit „goed nieuws”.

„Het consumeren van voedingsmiddelen en dranken die deze peptiden bevatten, kan voordelen bieden voor de darmgezondheid, de stofwisseling en het hart- en vaatstelsel”, legt zij uit aan Scientias. „Deze bioactieve peptiden kunnen gericht ziekteverwekkers bestrijden, wat niet alleen bijdraagt aan een gezonde darmflora, maar ook het potentieel heeft om het risico op hart- en vaatziekten in de toekomst te verlagen.”

Bovendien bevat kamelenmelk minder lactose dan koemelk, waardoor het drinkbaar is voor mensen met een koemelkallergie of lactose-intolerantie.

De toekomst

Maar of kamelenmelk, koemelk of plantaardige melk ooit echt gaat vervangen, is afwachten. En ligt vooral aan de smaak, benadrukt Mohittige. „Ik heb de gepasteuriseerde kamelenmelk geproefd en vond het romig met een subtiele zoetheid”, vertelt hij. „Persoonlijk vond ik het heerlijk, maar smaken verschillen natuurlijk.”

Vooralsnog maakt kamelenmelk zo’n 0,4 procent van de totale melkproductie uit, in tegenstelling tot de 81 procent die afkomstig is van koeien. Toch denkt Mohittige dat dit wel kan gaan veranderen. „Droge of semi-droge gebieden zijn vaak lastig voor traditionele veehouderij, maar vormen juist een ideale omgeving voor kamelen. Bovendien wordt de wereld steeds warmer. Door klimaatverandering kunnen dieren die beter bestand zijn tegen droge en hete omstandigheden een belangrijke aanvulling worden op de traditionele zuivelproductie.”

