Onderzoekers ontdekken nieuw (groot) gezondheidsvoordeel van yoghurt

Eet je regelmatig een bakje yoghurt? Dan verklein je volgens Amerikaanse onderzoekers mogelijk de kans op het krijgen van (agressieve vormen) van darmkanker.

De onderzoekers ontdekten dat mensen die meer dan twee porties yoghurt per week aten, minder kans hadden op een bepaalde, agressieve vorm van deze ziekte.

Yoghurt eten vermindert kans op darmkanker

Voor het onderzoek analyseerden de onderzoekers gegevens van twee grote Amerikaanse studies, waaraan zo’n 100 duizend vrouwen en 51 duizend mannen meededen. Deze groep werd tien jaar lang gevolgd. Ook hun dagelijkse consumptie van gewone en gearomatiseerde yoghurt, evenals andere zuivelproducten, werd bijgehouden.

Wat bleek? De mensen die regelmatig yoghurt aten, hadden minder kans op bepaalde en agressieve vormen van darmkanker. Hoofdonderzoeker Shuji Ogino noemt dit „uniek bewijs” over het „potentiële voordeel van yoghurt”.

20 procent minder kans

Deelnemers die twee of meer porties yoghurt per week aten, hadden 20 procent minder kans op tumoren die Bifidobacterium bevatten (een type bacterie die van nature voorkomt in de darmen, red.). De onderzoekers zagen dit effect vooral bij proximale dikkedarmkanker

Dat yoghurt goed voor je is en ook goed voor je spijsverbetering, is niet per se nieuw nieuws, maar dat het echt een beschermend effect kan bieden voor tumoren, dat is wel nieuw. „Het opent nieuwe mogelijkheden om te onderzoeken welke rol deze factoren spelen in het risico op darmkanker bij jongere mensen”, concludeert co-auteur Andrew Chan.

Welke yoghurt is het best

Maar welke yoghurt is nu eigenlijk het beste voor je? Die vraag stelde Metro eerder al aan voedingsdeskundige Camella Bot. Bot raadde toen aan om te kijken naar de hoeveelheid vet in het product. „In grote lijnen hebben de verschillende producten qua eiwitten en koolhydraten ongeveer dezelfde waarden. Het grootste verschil zit ‘m in de hoeveelheid vet, en daardoor calorieën. In het algemeen geldt dat de gezondste variant diegene is met het laagste vetgehalte. Probeer dus, als je voor de schappen staat, te kijken naar de 0 procent vet-variant. Dan zit je altijd goed.”

Volgens de voedingsdeskundige maakt het niet per se uit of je voor kwark, yoghurt of skyr gaat. „Neem vooral welke jij het lekkerst vindt! Het verschil zit ‘m in de smaak en structuur van de zuivel, niet zo zeer in de voedingswaarden. En dat geldt al helemaal als je bij allemaal de 0 procent vet-variant te pakken hebt.”

