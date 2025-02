Deel dit artikel: Share App Mail Pin

IJskoffie en paddenstoelenkoffie: dit zijn de koffietrends van 2025

Menig volwassene begint hun dag met… een bakkie koffie. Gewoon zwart, een espresso of een lekkere cappuccino met alles erop en eraan? Koffie is in de loop van der eeuwen flink geëvolueerd. Maar wat worden nu de koffietrends van 2025?

Martha Stewart denkt dat het dit jaar gaat draaien om gemak én gezondheid.

Technologische (koffie) snufjes

Koffie en technologie? Een gouden combinatie, zegt Cary Wong, directeur van koffie bij Partners Coffee, in gesprek met Stewart. „We gaan steeds meer slimme espresso apparaten en apps zien die helpen bij het zetten van de perfecte kop koffie.”

Ook kunstmatige intelligentie doet zijn intrede: cafés gebruiken het om hun processen efficiënter te maken.

Meer koffie voor on the go

Heb je haast, maar heb je nood aan cafeïne? Geen zorgen. Overal is vrijwel take away koffie te vinden. Volgens Wong groeit deze markt in een razend tempo en dat zal in 2025 niet minder worden. Juist uitgebreider, denkt Wong. „Denk aan kant-en-klare espresso’s en alcoholvrije koffiecocktails. Convenience-koffie wordt steeds luxer en populairder.”

IJskoffie-hype

Volgens Kathryn O’Connor, marketingdirecteur bij La Colombe, zitten we op dit moment in een vierde koffiegolf. En die wordt gedreven door… de ijskoffie-hype. Vooral Gen Z zweert bij koude dranken, wat cafés de kans geeft om te experimenteren. Zo is cold brew uit de tap inmiddels de op één na populairste drank bij La Colombe.

Gezonde varianten

Tegenwoordig drinken we koffie lang niet alleen maar meer voor de cafeïne. Volgens Michelle Kawahara, koffietrainer bij Lavazza, groeien gezonde varianten razendsnel. „Verwacht meer blends met superfoods zoals kurkuma, matcha en adaptogene paddenstoelen.”

Vooral paddenstoelenkoffie wint aan terrein. Waarom? “Ze zouden focus, energie en darmgezondheid verbeteren.”

Steeds meer thuis koffie

Weet je het nog? De whipped coffee trend uit 2020? Ja, de kans is groot dat ook jij dat tijdens een van de lockdowns een poging hebt gegeven. Volgens O’Connor is dat bewijs dat social media een enorme invloed heeft op hoe we thuis onze bakkies maken. „Mensen delen massaal hun zelfgemaakte koffies en dat inspireert anderen om creatief aan de slag te gaan.” Fabrikanten spelen hierop in met steeds meer leuke en aanpasbare koffie-opties in de supermarkt.

Duurzaamheid prioriteit

Koffiedrinkers kiezen steeds vaker voor eerlijke en milieuvriendelijke opties, zegt Kawahara. En dat zien bedrijven ook in: „Er is een groeiende vraag naar ethisch geproduceerde koffie en bedrijven investeren hier meer in.”

Cafés worden creatiever

Omdat steeds meer mensen thuis een bakkie zetten, moeten cafés zich onderscheiden. Dat doen ze met unieke en luxe ervaringen, zo ziet Kawahara. „Gasten willen iets bijzonders en zijn bereid daarvoor te betalen.”

