‘We’ eten 14 miljoen kilo hagelslag per jaar, volgens buitenstaanders een ‘hardnekkige’ Nederlandse gewoonte in tijden van gezonde voeding

Oh hagelslag: voor veel Nederlanders is het een grote liefde. Wist je dat we er zelfs ruim 14 miljoen kilo van eten per jaar? Maar voor buitenlanders blijft hagelslag een gek fenomeen. Ook voor de Canadese Colleen Geske, zo bekent ze in gesprek met de BBC. „Ik zag volwassen mannen in pak aan de lunchtafel met een boterham met hagelslag en een glas melk. Ik dacht: dit is toch een maaltijd voor een 4-jarige?”

Maar nee, dat is het niet. Als je het vraagt aan Nederlanders tenminste.

14 miljoen kilo hagelslag per jaar

Twintig jaar geleden verhuisde Geske naar Nederland. Daar kwam ze al snel in aanraking met ons geliefde zoete beleg. „Ik vond het een bizar gezicht”, vertelt ze tegen de Britse omroep.

Maar bizar? Nee, dat is het hier niet. „In andere landen vind je het in de bakafdeling van de supermarkt, maar in Nederland is het vaste prik bij het ontbijt of de lunch”, schrijft Deborah Nicholls-Lee in het BBC-artikel. „Een boterham met hagelslag lijkt misschien niet meer van deze tijd in een wereld waarin suiker steeds meer in de ban wordt gedaan, maar toch blijft het een hardnekkige gewoonte.”

Een hardnekkige gewoonte is het zeker. Volgens de BBC eten Nederlanders jaarlijks ruim 14 miljoen kilo hagelslag. In allerlei vormen: van oranje hagelslag voor Koningsdag tot chocoladevlokken of muisjes. „Welke variant je ook kiest, men eet het in het hele land. Tot naar schatting 750.000 hagelslagbroodjes per dag.”

Hoort bij de Nederlandse mentaliteit

Volgens Geske zegt het veel over de Nederlandse mentaliteit. „We zijn niet pretentieus, we maken ons niet druk om wat anderen van ons denken. We analyseren het niet. We genieten er gewoon van.”

Want nee, hagelslag is niet gezond, maar het is wel een van de weinige ‘speelse’ elementen in de vrij nuchtere Nederlandse keuken. En dat gevoel van nostalgie speelt een grote rol. Geske haar kinderen mogen het alleen in het weekend eten, maar hebben strikte eisen: „Meer boter, meer hagelslag, en het moet tot de rand verdeeld worden.”

Voor fotograaf Jordy Leenders, die in de grootste hagelslagfabriek van het land en de wereld is geweest, is het simpel: „Iedere Nederlander heeft wel een pak hagelslag in de kast. Het hoort bij ons.”

