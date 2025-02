Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Avocado’s worden snel bruin, maar op deze manier houd je ze langer vers en groen

Voor de liefhebbers is avocado lekker voor in de salade, als snack of goed voor een smaakvolle guacamole. Maar wellicht dat jij als avocado-fanaat ook weet dat die krengen verdomd snel bruin worden… Daar kun je iets tegen doen.

Avocado’s barsten van de gezonde vetten, vezels, vitamines en mineralen. En Metro schreef eerder over deze andere dingen die je met die groene dingen kunt doen en maken.

Waarom wordt avocado zo snel bruin?

Maar de avocado vergt ook nog al wat precisie als het gaat om eetbaarheid en rijpheid. Want hoewel dat groene ding altijd wel te hard of groen snot lijkt, wordt de avocado ook nog eens vrij rap bruin als je deze opensnijdt.

Quest schrijft dat appels, ijzer en avocado’s iets met elkaar gemeen hebben. Die drie dingen krijgen bij blootstelling aan zuurstof namelijk te maken met oxidatie. Bij ijzer is daar nog water voor nodig en dan gaat het roesten. Bij de avocado vindt die oxidatie plaats door een chemische reactie tussen zuurstof en bepaalde stofjes in de vrucht genaamd polyfenolen, schrijft het wetenschappelijke tijdschrift.

Melanine

Komt de groene binnenkant in aanraking met de buitenlucht? Dan vormt er al snel een bruine kleur. Die bruine verkleuring wordt melanine genoemd. Melanine zorgt er ook in het menselijk lichaam voor dat we bruin worden als we in aanraking komen met de zon.

Als jij een bruin laagje op je avocado ziet, is er eigenlijk niks aan de hand. Je kunt dit gewoon eten. Wel kan het zijn dat de smaak bitterder is. Maar het oog wil ook wat en zo’n bruine laag is niet per se heel appetijtelijk.

Langer groen en vers houden?

Maar Quest legt uit dat je die oxidatie kunt voorkomen. Hoe? Zorg dat de avocado niet in contact komt met zuurstof. Bijvoorbeeld door deze te bewaren in vershoudfolie. Maar wat nog beter werkt, is de avocado bewaren in een laagje water of olie, waarbij je de opengesneden kant in de vloeistof legt.

Ook helpt het om de opgesneden avocado te besprenkelen met citroensap. De vitamine C werkt dan als antioxidant en vertraagt de oxidatie.

Wellicht heb je als tip ook weleens gehoord dat de pit van de avocado helpt om het bruinen te voorkomen? Die methode is volgens Quest niet echt effectief. Het zorgt er namelijk alleen voor dat een minder groot deel van de avocado wordt blootgesteld aan lucht, maar het oxidatie-proces temper je niet met de pit.





